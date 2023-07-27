毛尖：张颂文应该多高

《狂飙》大热后，张颂文差不多成了大陆影视界一哥。不过关于张颂文的身高，网上有很多讨论。有的贴子说，他有一米七，因为站在一米七八的徐峥身边，差不多，有的说张颂文最多一米七，因为站在一米六八的张艺谋身边，也差不多。而纯粹从《狂飙》主角高启强的状态看，他实在不应该超过一米七，因为只有一米七的黑帮，才能开出高启强的气场。

高启强的人设，不是古典黑帮的经典人设，比如，他太爱老婆，深情款款的情感态度，在古典黑帮老大那里，绝无可能，古典黑帮大佬对朋友，永远好过对女友，但是，高启强有特别掐经典黑帮七寸的点位。首先，他是一路干，亲自干，干到死的那种。银幕黑帮始祖个个都是从底层浴血上来，一直干到横死街头，以死谢罪。高启强也是这样，从菜场卖鱼，一路受尽欺负，跌打滚爬干到大佬位置。这些人，如果长得跟《英雄本色》中的三男主一样鲜艳漂亮，黑帮的现实主义感就会大大降维。香港黑帮片，从出镜开始就非常浪漫，如果排个阵列，颜值和身高可以进入世界决赛。《英雄本色》里，周润发一米八二，狄龙一米八三；“跛豪”吕良伟都有一米七六，1996年开始的古惑仔系列，陈浩南郑伊健，山鸡陈小春，大天二谢天华，平均身高超过一米七八；《真心英雄》中，黎明一米八，刘青云一米八；1999年《枪火》，吴镇宇、张耀扬、黄秋生、林雪，平均一米八。新世纪的《黑社会1、2》和《放·逐》，古天乐，任达华，梁家辉，林家栋，吴镇宇、张耀扬、张家辉，也基本一米八。这支队伍既用来干坏事，也用来干好事，还用来干情事，所以，黑帮大佬今天都变成了情种，就像第三代教父安迪·加西亚深情款款出场后，《教父3》就滑坡。