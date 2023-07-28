周维介：眼看他起高楼

我那代南大人，对学生楼没留下太多情感元素，是因为有学生楼却没学生会，还是人们的社会参与热情冷却了？

南洋大学封炉熄火那阵子，人去楼空，某日我只身造访，见校园走道上零落着一些纸张和书籍，俯身拾得《南洋大学学生楼开幕纪念特刊》一册，八开本，存留至今。又40年光阴不回头，我对半世纪前熟悉的学生楼影像，只剩吉光片羽，脑海一时浮现的，是二楼的餐室。与校园里的其他大餐厅相比，这里宁静许多。系里的同学不时结伴光顾，我得闲也凑一脚，至今犹记摊位上摆在方形竹篾盛器里煮熟的甘望鱼，透着熟悉的南洋风。

我大一入住南大工字型男生宿舍尾端，到学生楼只是一个山坡的距离。那时自己对团体活动有点热度，参加了中文学会、佛学会、合唱团与口琴队，课余生活以学生楼为中心，经常沿着有盖走廊直达伫立山丘上的学生楼，或开会，或练习，或筹备活动。学生楼位于南大校园东北隅，有点偏，属于边角。按理说，学生楼该是个热闹的地方，我入学的1970年，曾经此起彼伏的学潮早已止息多年，当下岁月静好，安然若素，上学生楼的同学不多，只是新学年开锣，好些院系和团体在楼里或天台办迎新会，热闹一些。我那代南大人，对学生楼没留下太多情感元素，是因为有学生楼却没学生会，还是人们的社会参与热情冷却了？

1956年3月南洋大学正式开课，三个月后学生便酝酿组织学生会，柴燃火熏了一年多，首届理事会于1958年宣誓就职，便迅速投入筹建学生楼的热情中。学生会几度推出大型筹款活动，为60万元建造经费奋力发功。这座全程由学生会主催的建设，前后历时五年而大功告成，学生楼落成典礼特刊透露，它是当时东南亚最大的学生楼。南大在籍同学身体力行，积极投入，除了筹款，还实际参与学生楼园区的美化工作。学生楼落成典礼特刊的照片，留下了学生会组织与动员能力的印记——烈日下满山岗的学生利用无数个星期天撸起袖子，戴阔边草帽，挥锄头、铺草皮、种树苗，清沟渠，把臂共济，让人联想及中国影视里神采飞扬的下乡知青。这是那代青年的情怀，我辈不在这画卷里。

南大人熟悉的永祺餐厅旁，有一条不起眼的马路，沿坡而上，是院长岗（我在读时称为校长岗），南大老学长告诉我，学生楼未落成之前，学生会就在文学院严元章院长寓所旁的一栋小楼里办公。1963年学生会主导建设的楼房落成，学生会有了自己的家，但使用不及一年，便被贴上了封条。

回望岁月，那是个心潮澎湃的年代，握拳的氛围在空气中弥漫，轻易感染醒着的血肉之躯。我从五六十年代有关南大学生会的资料中，感知它停不住的活力。为配合新学年开课，它推出两年一届的“大学周”大型项目，让大一新鲜人从展览、座谈、出版物、集体活动中感受这座坎坷黉宇学宫的魅力。大学周只进行了两届，便因准证落空而停办。当时学生会放飞它的理想，喉舌报《大学论坛》及其属下团体的《大学青年》《政治学报》等出版物因尺度不符，于1960年代上半期先后遭禁。被查封前的南大学生会，代表们穿梭于马来亚、印尼、印度、伊拉克、秘鲁、以色列等地的学生论坛会场。新盖的学生楼，设有招待外宾的寝室，显示它发展与国际学府关系的企图心。我近日重返原址，这座与学生会息息相关的楼宇早已更迭了容颜。人间倥偬数十年，眼见他起高楼，但未见他宴宾客，沧海已为桑田。

不言是非。回望南大走过的二十余个寒暑，它创办的前十年，社会脉搏节拍强劲，学潮云涌，紧扣时局，应了“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心”的描述。之后的十年，波澜不惊，静影沉璧，是“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”的写照。我南大毕业后，转学新加坡大学修读一年，它的学生楼人声鼎沸，窄小的空间满是字体跳动的标语布条。那时陈华彪们劲头高，校园里不时有同学拦路吁请签名支持他们的诉求，青春的脉搏，在这个殖民地留下的学府里持续跳动。

我近日与南大末届毕业生叹茶，他所在的大学时段，宿舍且如荒漠，学生楼自是飞鸟绝人踪灭的景象了——夜幕落下时，树枯花落，蜂蝶纷纷过墙去，谁还在乎学生楼里前人积累的那点谷粒青瓜？