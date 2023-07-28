戚玉武：来自克鲁斯先生的震荡

两个月前我写了一篇文章关于Tom Cruise（汤姆克鲁斯）2022年主演的电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick），电影里克鲁斯真正驾驶战斗机拍摄高难度镜头，61岁的他在一群年轻的俊男中，魅力丝毫不减，状态极佳，表演完全在线，剧情扣人心弦，让我相当振奋，听说后来名导Steven Spielberg（史提芬司匹堡）在某个场合表达，克鲁斯的这部电影救了好莱坞，这部电影让观众回到了电影院。

一个多星期前，我看了克鲁斯的另一部新片《不可能的任务：致命清算第一章》（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One），电影里，我看到了之前就名声大噪，由他亲身上场并要求重复拍摄了很多遍的，开着电单车从悬崖飞跃而下最后打开降落伞的惊险镜头。

“笨”方法赢尊重与回报因为之前就已经在制作特辑看过这件事情，所以看电影的时候已经有了预感，但就是因为知道克鲁斯拍摄这个镜头背后的故事与付出，因此对他更加敬佩。以现在的电影科技，这样的镜头绝对能够在一个安全和舒服很多的环境下制作，后期制作能够弄得非常逼真，但克鲁斯的两部电影都用了很“笨”的方法，不但极度危险，也给拍摄增加了极大的难度。这样吃力的方式在绝不缺科技制作资源和水平的好莱坞来说，绝对是逆流而上，我很庆幸克鲁斯的付出得到应有的尊重与回报。