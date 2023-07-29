知道科尼岛的人多, 但是知道科尼岛另外一个名字是实龙岗岛（Serangoon Island）的人比较少，而知道实龙岗岛曾属于胡氏兄弟，在1930年代末至50年代一度被称为“虎豹岛”（Haw Par Island）的人，相信就更少了。

科尼岛是在1950年印度商人古拉姆·马茂德（Ghulam Mahmood）宣布将按照纽约科尼岛的模式，把“虎豹岛”打造成休闲度假胜地后才被称为科尼岛的。计划中的游泳、划船、钓鱼等户外设施，主楼、溜冰场、餐馆、酒吧、舞厅、客房和为度蜜月夫妻建造的六间小屋等，最后都春梦了无痕，只留下科尼岛这个名字和胡氏兄弟在1937年建造的“虎豹沙滩别墅”。2015年占地约50公顷的科尼岛公园再次迎来大批游人时，公园局与市区重建局曾探讨如何保留这栋旧建筑，八年过去了，别墅周围的树木草丛已更茂密葳蕤，要走近围栏一瞥也更困难。另一座1937年开放的虎豹别墅却已几番兴衰，多次易手，还好，纵然已物是人非，至少别墅还在。要在新加坡保留一栋老建筑不是一件容易的事。

科尼岛公园有大约157种动物和86种树种，其中53种动物和17种树种属于在本地受到严重威胁的物种。上个月末，裕杰兄带队导览时，一路上除了蝉鸣声和一只在树梢上掠过的白胸翡翠鸟外，他那些筑巢与求偶故事里的黄胸织布鸟（Baya Weavers）并没有出现，有可能是岛上用来筑巢的野牛草（Buffalo Grass）少得只剩疏疏落落的一小片，已经不够筑巢了吧。裕杰兄在隐蔽的观鸟亭前对我们说，在岛上出现的大约80种鸟类中，有一些是候鸟，只是过客。不过也曾有掉队的候鸟留下来，一两年后也许熬不过乡愁，想家，又飞走了。

走不了的是树。从岛的西门进岛，迎面就是一片木麻黄树（Casuarina trees），裕杰兄说，木麻黄是“坏”树；他看到我们满脸疑惑，就解释说或者应该说是一种自私的树，它针状的叶掉落在树周围的土地后会释放出酚（phenolics）类的植物毒素，毒杀其他想与它争地盘的植物……曾听人说，人自私有错吗？想生存不自私行吗？人类虽然可以肆意地破坏大自然，但是也一样的避不开“物竞天择”这规律。在自然界中无法保护自己的物种不是消失，濒临灭绝，就是受到严峻的威胁，如科尼岛上的红厚壳、银叶树、海芒果（Pink-Eyed Pong Pong）和海柠檬（Twin-Apple）。公园局这些年来一直在做保育和扩展生物多样性的工作，把ECP修路工程中救下的两棵苏铁（Cycads）移植到科尼岛，在岛上的红树林中，通往河口的木栈道两旁种下更多能适应厌氧泥沼地的白海榄（Api-Api Putih）、红海兰（Bakau Pasir）、果木榄（Bakau Putih）和受严重威胁的海桑（Mangrove Apple）树……

科尼岛没有被开发成休闲度假胜地，却留下了科尼岛这个与附近岛屿名字风格迥异的洋名。比较乡土的我，还是喜欢称它为实龙岗岛。