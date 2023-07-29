太阳公公下山啦 ! 这每天的日常，却如此美丽，如此千变万化。

近边境关卡的大士莱佛士滨海灯塔旁观日落，彩霞与白色灯塔相映照，成排游艇高高桅杆吊着摇摇欲坠 “咸蛋”般的落日，分外诱人。

义顺湿地，低潮时露出一大片洁白沙滩，萧条疏落枯树间的日落，微风瑟瑟中秋意逼人。

贝雅士蓄水池下段，堤岸石头凉亭波光粼粼，桥上游人边观日落边运动，晚霞洒落一池春水，落日成双。

花柏山上一望无际，远处高楼耸立游艇点点，日落于绿绿葱葱间。

榜鹅水道桥上的日落，美丽迷人。这一条本可简单建造连接两端水源的沟渠，设计成弯弯曲曲水道，各具特色的桥梁，衔接两岸。土地勘测绘图员的我与在地进行勘测的同事，从开发、建造至完成，一路与工程相随。情之所在， 这日落，又岂只漂亮？

到近在咫尺之遥的马来西亚观日落，又是另番情调。吉打日莱峰山顶，坐在高高斜坡上，眼下本是平静稻田海洋，落日余辉掀起金波银浪。石文丁渔港长长码头，观日落多了一分浪漫，也许是因为它的名字——情人桥。远有远的迷茫近有近的风情，当下的心情与视角，落日风景也不一样。

北极圈挪威城镇斯沃尔韦尔 ，日短夜长的11月，午餐时间观日落。原来冬天的太阳依然热情如火，依然耀眼动人，煦热众人心房，在长长寒夜来临之前。

日本七天自驾游，从河口湖返回名古屋机场附近车行，交还车子时已近黄昏。拖着行李箱搭上名铁线前往旅馆。只见车厢外夕阳一路相随，下班时间人潮虽越来越多，仍从缝隙中窥见，西沉前收起刺眼光芒的红彤彤落日，相对前一天的阴阴冷冷，这日落格外暖心。

朋友，如果你认为生活欺骗了你，那就去看看日落，近也好远也好，在天黑之前，留下一道美丽风景，在心中。