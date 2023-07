幼吾：陈贵贱协助陈嘉庚逃亡

新加坡文艺协会去年出版的《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生》第五章,记录日本军攻陷新加坡后,悬赏100万荷盾,捉拿南洋抗日首领陈嘉庚,以及他在印度尼西亚避难的岁月。文中也说到日军悬赏50万荷盾要捉拿的黄奕欢,如何协助护送陈嘉庚逃离新加坡,逃避日军的追捕。不过该文没有提到真正救助陈嘉庚等华社领袖的一位重要人物陈贵贱。

杨进发博士的“Tan Kah Kee: The Making of an Overseas Chinese Legend” 这本英文书里(中译名为《陈嘉庚:华侨传奇人物》),提到华社领袖陈嘉庚、刘牡丹、叶玉堆、黄奕欢、陈振传等人,知道日军大军压境,将入侵新加坡,一起谒见总督求助,不得要领,失望而返,自知沦陷近在眉睫,惟有速速逃离新加坡以求自保。于是黄、刘二人联系上友人陈贵贱,商借使用他的摩托汽艇。与此同时,陈贵贱告诉二人他已获悉英国殖民地政府还打算征用他的汽艇!没有汽艇简直是断绝海路逃生之路,若被困新加坡犹如坐以待毙。这几位领袖当机立断,马上采取行动,安排好在1942年2月3日凌晨两点出发,逃离新加坡。他们一行人在美芝路的海滨(现在是已经填海的尼诰大道的所在)分乘两艘汽艇,开往苏门答腊。乘坐大艇的是黄奕欢、李铁民、胡愈之、王任叔、郁达夫、张楚琨以及其他抗日人士及家眷。乘坐小艇的是陈嘉庚、刘玉水、陈贵贱,陈永义(陈六使儿子)四人。由于事出仓促,陈嘉庚来不及向妻儿道别,留下家人,独自一人离去。