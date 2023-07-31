其实在这之前，已经在脸书上读过一些银发川柳，我很喜欢，可是从来没有想过要买结集，我根本不知道有这套简中本的存在。已经出了七本，朋友送我的这两本是第一本和第五本。字体超大，让我发笑，该不会是读了“买书时／比起内容／更关心字体大小”（西村嘉浩，71岁）这首，才想到要用这么大的字体来印吧。我也喜欢古谷充子的插画，很有一种从来没有学过画画的人纯粹因为喜欢画画而动手的童趣，乍看还以为是个三年级小学生的涂鸦，其实古谷充子小姐今年已经47岁了。

有好多首让我读了笑出声来但又非常感动，然后心里赞叹，这些普通人每一个都是卧虎藏龙，完全没有专业写手那种步步为营。这些川柳大抵源自真实体验，所以经常有种当头棒喝况味，但又不会流于说教，因为短，因为直截了当，因为可笑，首首都是生命的反讽，是作者的苦中作乐。一直觉得，生而为人最可贵的特质，除了想像力之外，就是幽默感了，人生没有这两样的话是要如何过得下去呢？

川柳也不尽然都是搞笑，例如以下几首，令人莞尔一笑之余也感受到生命的荒谬与悲凉。“人生已经不迷茫／但是会迷路”（片上映正，47岁）。“老人协会里／人人都是藏在民间的／医学高手”（井上荣二，82岁）。“生了急病／比儿子先到的／是急救车”（海老原顺子，59岁）。“同学聚会／干杯之前／先默哀”（下条恋蛇，77岁）。“头发这么少／去个理发店／还不给打折”（林善琳，66岁）。“这个也重要／那个也有用／家里变成垃圾堆”（川端和子，67岁）。“一声‘好久不见’／老友多年再重逢／地点是在殡仪馆”（中山邦夫，69岁）。