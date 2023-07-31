去年10月，高先生和张姐远道来访新加坡，夫妻俩都是我的大学同学，早年移居美国波士顿。他们的小女儿夫妇是医生，即将赴新西兰任职，子女远离，父母不忍，两位要专程送别，顺便在疫情稍缓，全球刚开放之际长途走透透。他们也是医生的大女儿在夏威夷工作，曾经来过新加坡，印象很棒，新加坡作为转机分手的地点正合适，就竭力推荐父母和妹妹妹夫前来一游，于是他们一大家子就来了，包括大女儿一家也陪同再来凑一次热闹。

年岁不饶人，可能是密集奔波体力疲累，到达新加坡的第二天，张姐在路边匆忙间招揽德士，失去平衡跌了一跤，两条腿都伤了筋骨。那两天我们正好在接待从日本来新加坡游玩的另一家好友，脱不开身，只能在电话里问候关照了几句，暂且随他们去了。

几天后见了面，我们致歉，高先生却说，完全不必，在新加坡跌跤这事，反而让他们深切体会到，身在一流的城市国家，有一种方便感，夸张点，还有幸福感。跌跤后，酒店的服务人员对他们关怀备至，还租借了轮椅给伤者；新加坡各处修建的残疾人通道很完善，四通八达行动自如；他们在几个繁忙地点排队等候德士时，人们总是礼让伤者先上；那天他们去机场送走两家子女，遵照我的建议，由机场乘坐地铁到中央医院，沿途上下转车极为高效，而且地铁车厢也相当干净整洁；到了医院，医生护士问诊非常专业，处理周到，还有，碰到医学方面的疑问，跟专家说了英语，还可以用华语进一步沟通，等等。