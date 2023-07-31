洪菁云：我的学习之旅

周末我参与了《新明日报》和企业老板联谊会的第19次“游轮学习之旅”。其实，因为“海上学习之旅”的创办人之一——已故洪鼎良先生，我很早就知道这个学习之旅。每次《新明日报》的报道我都有关注，透过这些报道，让我知道了更多关于本地企业的老板和他们精彩的故事。但一直到今年才在两位重要筹办人，老板联谊会主席洪启强以及《新明日报》总编辑朱志伟的邀请之下，才和搭档德明一起登上“丽星邮轮的云顶梦号”，边主持，边学习。

我抱着学习的心以及对一位故人的缅怀和尊敬，与700多人一起启航。我跟洪鼎良认识，虽然不常接触，但是我很喜欢见到他。好些年前，也曾受他邀请参与老板联谊会的午餐聚会。前些时候和启强谈起，那也是他开始跟着父亲参与活动的时期。也许因为同姓，每次看到洪鼎良都有种亲切感。我一直以“洪生”称呼他。记得好FM开台初期，他也来上过我的早班节目。

据知，洪生20几岁开咖啡店，因为觉得自己知识不够而积极参与各种工作坊和讲座，甚至到国外参与企业研讨大会。我也是因为在几次的主持活动上，看到他自己一个人坐在席间，还会做笔记而特别留意他。我想，洪生也是因为自己从很多的分享、研讨会中获益，所以才会发起“学习之旅”，让商场上的朋友在轻松的氛围中一起学习。他的坚持让这个联谊会茁壮成长，大家互重、互助，挺美妙的。