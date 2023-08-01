何华：杨凝式与《韭花帖》

唐末五代书法家杨凝式（873-954），名气不如唐代的虞欧褚薛，更不如颜柳；也不如宋代的苏黄米蔡。他夹在唐宋之间，继承了欧阳询、颜真卿的笔法，又启发了北宋书家，苏东坡、黄庭坚、米芾等都受其影响。在中国书法史上，杨凝式是唐宋接续之交的代表人物，其意义不可忽视。他存世的书迹有：《韭花帖》《夏热帖》《神仙起居法》和《卢鸿草堂十志图跋》，件件耐品。

杨凝式，后周时官至太子太保，人称“杨少师”；曾佯疯自嗨，故亦称“杨风子”。他有很多疯癫故事，虽疯癫，却也有妙趣，譬如：杨凝式爱游佛寺道祠，有一次出游，仆人问他去哪里，他说：“到东边广爱寺去。”仆人说：“不如到西边的石壁寺去。”他说：“姑且去广爱寺。”仆人仍坚持，他就举鞭好像要打仆人，却挥鞭西指说：“姑且游石壁寺。”从他的奇怪行为可以看出作为生在乱世里的知识分子的无奈，以及自我保护的智慧。

据《旧五代史·周书·杨凝式传》载：“凝式体虽蕞眇，而精神颖悟，富有文藻，大为时辈所推。”蕞眇，就是矮小的意思，但他聪慧过人，擅长文辞。他的《韭花帖》是一篇信手拈来的书札，不长，抄录如下：“昼寝乍兴，輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍羞。充腹之馀，铭肌载切。谨修状陈谢，伏惟鉴察，谨状。七月十一日，凝式状。”内容大致是：午觉醒来，肚子饿了。正好收到朋友送来的韭菜花，杨凝式用它拌羊肉吃。这封答谢友人馈赠的书信，富有文学性，可见杨凝式确实“长于歌诗，善于笔札”。