淘汰又如何，这便是时代法则，有一天历史会重新翻到这里，记得这些留下的印记。

在新航的飞机上看了《巴比伦》（Babylon），总是冲着布莱德毕特去，却被拉丁裔的新演员迪亚哥卡尔瓦（Diego Calva）吸引，也为新生代导演达米安·沙泽勒（Damien Chazelle）呈现如此精彩耀眼的电影而惊叹，后生可畏！



沙泽勒陌生？他可是《乐来越爱你》（La La Land）而斩获多项奥斯卡的年轻导演！沙泽勒此前最成功的两部作品要属《进击的鼓手》（Whiplash）和《乐来越爱你》，前者弥漫着一种昏黄压抑的犟气，后者则极尽明媚，继承了古典好莱坞歌舞片的一切基本特质。这两部作品基本依照一条清晰的叙事主线展开，最盛大的场面不过是《乐来越爱你》的开场高架舞，所以看到贯穿着混乱癫狂，动辄数十上百人场面的《巴比伦》，难免让我有些惊讶短短数年他的成长。我们总喜欢才华横溢的人！

影片之所以叫《巴比伦》，大家马上会有历史联想：古巴比伦王国是在公元前1894至前1595年存于世界的文明发源地。这座古国在汉谟拉比的统治下迅速达到鼎盛，又在他死后迅速走向没落。而这个名字，既可以解释为“上帝之门”，又可以被诠释为“变乱”。一种迷人的复杂性凝聚于“巴比伦”三个字之中。