罗惠：接住生命中的球

烈日当空，一群年轻的男孩子们在篮球场上青春洋溢地奔跑着，在你来我往的传球、接球、投球当中浑然忘我，突然，一个投球飞向一个过路人，过路人连忙闪避，幸而有惊无险，接着弯身拾起地上的球，投以微笑把球递给正一脸歉意跑来的男生，未待男生开口，过路人先说了一声抱歉，男生接着也轻声地回了句“对不起！”，这个故事就这样结束了，是个美好的结局。

倘若换成另一番场景呢？不小心被飞来横球惹怒的路人遇到自恃有理又血气方刚的少年，路人自认已做到了保持距离，以策安全，少年却以为篮球场本是打球的地方，自身占了天时地利，道理自然也站在自己这一方，于是两人互不让步，这终将变成一个充满火药味的故事。

转而把镜头移回到我们的生命当中，无不像身在球场一般，无时无刻不迎来各种各样的“投球”，有的球充满着善意与温情，接到这个球的时候，大多人会报之以同样的美好，因为那是一段令人愉悦的经历；然而，夜空中的月亮总是不厌其烦地提醒着一个亘古不变的道理，月有阴晴圆缺，人怎么可能事事称心如意呢？总有一些时候，迎面击来的是一个愤怒的、郁闷的、颠覆人生的球，若要有圣人那样当命运投之以砒霜，我必还之以蜜糖的心态，恐怕需要无上修行才能够做到，于是，只好认命自己是个锱铢必较的俗人，过程却痛苦万分。