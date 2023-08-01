刚刚过去的回历新年落在星期三，一个夹在中间没有长周末的公假，想必游客不多，市区交通比较顺畅，正好“下坡”去修理相机和手表。

那段因为疫情而封锁近三年的日子，不但人们的行动受限制，屋里一些外出用品也在躺平。长期困居在家的人，内心会产生抑郁或躁动；动弹不得的物件，功能也会一声不响地宣告罢工。不能开启的数码相机和停摆的手表，都是在疫情期间没有使用而不再操作，又因为主人的拖延而被搁置许久，虽然不是急用物品，但再不处理就要变成废品了。

我把相机拿到位于商场内的一家相馆诊断，顺便逛一逛三年没踏入的毗邻商场。偌大商场盖在富有历史意义的英雄草场之上，那片草场与海边相隔一条马路，是我小时候和家人“下坡”去休闲玩乐的地方。古代沧海变桑田，现代的海边和草场，都成了一座座购物商场。

人潮不多的商场内，许多位置偏僻的二楼商铺已经熄灯挂上招租布条。原本就不是很兴旺的商场，三年后变化更大，曾经喜欢的饮食店，生日时光顾的手机店，买过几套衣服的时装店，都不复存在。

相机拿去修理，期望它恢复功能日后再摄下美丽记忆；手表换上新电池，让它正常律动重新进入时间轨道。同一时间，我又察觉这世上有些人与事，已经永远消失再也找不回来。这个差异让我一时恍惚，真实世界因为被偷去的三年光阴而出现断层，那些无法经营下去的店主到底经历了什么，那些消失的事物去了哪里，这一切都无法寻回再修补，人们在熙来攘往之中，又有多少人会去追根究底。

有时会错觉疫情笼罩的那三年不过是个想象，病毒和疫苗是商人谋利的诡计，赚得盆满钵满后按一个删除键，时间平空消失，记忆不再存档。不过脑袋始终留有残存记忆，所以在某个特定时刻“嚓”的一声闪出来，把片段重砌成一幅图。

那一段全体人类共同经历的日子其实是刻骨铭心的，历史书上自会有记载让后人去解读。我和家人朋友谈起这个曾经发生过的真实事件时，似乎显得云淡风轻，其实是不想复刻当时的氛围与心境。对于不愉快的事，凡人通常会选择删除，遗忘，或丢弃。这段消失的时间，或许只能等待具备福尔摩斯破案才能的人来解析真相。

（传自马六甲）