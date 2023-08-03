天三：四十物语（二）

上一篇写到你已经决定接受挑战，准备启动离职手续。

要记住开弓没有回头箭，一定要与新雇主签定雇用合同，把新上班日期暂留空白，然后安排会见顶头上司商量这事，记住人性大都不喜欢收到惊喜的礼物，先要表明自己在企业干得相当开心，但人各有志，很快就想辞职另谋出路。上司的反应可能是：好吧，祝你好运；也可能是：为什么？然后给你画大饼，前途有多光明；更有可能是：我不准你辞职，你必须留下。切记一个基本原则，不要把话说绝，也不必把路堵死，更要铭记好马不吃回头草。还有一条硬道理，千万别一年二年换一份工作，这样的履历在管理层的眼里就是一名专业的跳槽者，是不受欢迎的。

到了新雇主的企业，要用最快的速度安置好自己然后开展新的工作，尽量在三至六个月内做出业绩，让顶头上司放心，让企业开心，奠定自己在企业的地位。在企业内部，办公室政治很正常也很普遍，常常会出现选边站的问题，当然如果选对边，有靠山有后台，应该会是顺风顺水，如果选错边，下场可能就是惨不忍睹。可以不可以不选边站？当然可以，就是不要在业务部门，尽量选择后台支援或是机构发展部门，如果有战略规划也可以，只说只写不必做更不用选边站。如果你是在业务部门必须选边站，一条原则可以考虑，选一边头上有一大片白云，能够遮挡阳光，比较舒服但每几个月要仰望，看看云有没有变色，如有变黑了就是要下大雨了，见微知著，要重新选边了。