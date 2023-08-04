卓涵：人与树的爱恨情仇

每逢深秋初冬，路过一排排的行道树，就仿佛走进一幅色彩斑斓、错落有致的油画里。当寒风吹起，头顶上黄、橙、红、褐的叶片在树梢间抖动后脱离枝桠，顺着风势在空中盘旋，最终缓缓地坠落。须臾，又被疾风一一掀起，在走道上翩跹起舞。身处在这样充满浪漫情调的凄美景致之中，爱上这些大树是可以理解的。但，你会为它们写情书吗？在一般人眼中，这是吃饱没事干或者头脑少根筋的人才会做的无聊事。然而，在墨尔本就有这样奇葩的人和事，而始作俑者就是墨尔本市政府所启动的“城市森林项目”。

墨尔本市区内有七万多棵公家树。该项目为了确保这些树得到及时的维护和保养，自2012年就在每棵树上标明编号和邮址。若市民发现任何一棵树生病、断裂或损伤了，就可以按照树上的资料发电邮通报有关单位。那样的机制原本是以效率为出发点，哪料到人们会通过这个沟通渠道向树木诉衷情呢？来到数码时代，人们再也不必学电影中人把头埋进树洞里窃窃私语，只要用手机按几个键就完事了。收到情书的“树”又该如何回应呢？负责人说他们在处理这类邮件时，总会不厌其烦地以诙谐幽默的口吻回应对方。

有个路人常常途经一棵树，日久生情，爱上了它，后来，他邂逅了街角的新欢后就移情别恋。他心生愧疚之余，给旧爱写了一封情书：“亲爱的1517937号树，我需要向你坦白一件让我苦恼的事情。我爱上了1583182号，我因背叛你而感到内疚。老实说，我感觉心里糟透了，但又不知道该怎么办。如果你能给我一点意见，那就太好了。” 人与树之间的情感联系借着电邮和代笔者完成，让寂寞的城市人有了情绪的出口是一件好事, 但代笔人是怎么回应人与树之间的三角恋？可惜相关的网站没有公布回邮的内容。