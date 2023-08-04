本地专栏作家周维介日前在他的专栏《眼看他起高楼》，描绘南洋大学走过的20余年，校园氛围的极大差别：他指南大创办的前十年，“社会脉搏节拍强劲，学潮云涌，紧扣时局”，60年代中南大学生会被查封后的十年，是“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。”

并以他毕业后转修新加坡大学的个人体验，对比南大和新大学生会活动的冷热差异：新大“学生楼人声鼎沸，窄小的空间满是字体跳动的标语布条。……青春的脉搏，在这个殖民地留下的学府里持续跳动。”

文章刊出的时间点，何其巧合，就在两天后，200多位前新大（及后来的国大）中文学会的同学，齐聚新加坡宗乡总会大礼堂，度过一个“感恩、感怀、感谢”（借一位89年毕业学弟的感言）欢歌的星期天。

出席的同学，毕业年度横跨上世纪的70年至90年。时间老人的魔棒，染白了青丝，雕刻了皱纹，但无损同学们相聚的澎湃心情。远自美国、韩国、马国的同学都飞回来……一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。

不同届同学成立的筹委，策划能力不逊当年，方方面面组织完善，精彩的男女声歌唱、葫芦丝、口琴的伴奏、土风舞、健身操、大家唱节目，激起一波又一波的高潮。当“梦回学会”四个大字映现在舞台屏幕上，把大家的思绪一下拉回三四十年前青春焕发的岁月，拨动众人的心弦，感怀无限。

一张张黑白或泛黄的照片里，有你有我，映照了大学莘莘学子不甘受困于枯燥苦闷的金字塔里，响应时代的号召，投入生机勃勃的集体生活，参与文娱活动、迎新、假日营、攀金山，听社科讲座，出版刊物，办文艺创作比赛，为中华医院义演，到碧山亭清沟，关怀租赁组屋儿童……铭刻了一代大学生的时代印记。

南大有树树皆相思的云南园，有浪漫旖旎的南大湖；70年代的新大叫人怀念的是武吉知马校园的学生楼，和充溢着学会活力的大草场。

不同时代有不同的思潮，七八十年代的中文学会大家庭，犹如一泓清澈的湖水，浇灌了每个同学稚嫩的心田，孕育了一整代怀抱理想主义的社会顶梁柱，在各个领域，秉持踏踏实实做事，堂堂正正做人的价值观，受用终身。

“踏遍青山人未老，风景这边独好”，但愿《友谊万岁》曲终人未散，祭我们逝去的青春之余，回望过往的岁月，无怨无悔，莫失莫忘！