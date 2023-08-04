百多年来多少宗人的悲欢人生定格于此，以宗族力量守护的历史静待解读，那会是槟城又一处风光。

因为研究新加坡林氏大宗祠九龙堂的关系，追寻捐款人林萃龙医生的脚步来到槟城，做游客时是十年间两次的旅游，如今成了半年两次的访客。对于槟城的兴趣日渐增长，不仅是要探寻另一个林氏家族的迁移，也意识到这里留存的史迹是狮城过往的参照。



除了关注槟城古迹建筑的历史与再利用，深感兴趣的还有华人祭祀与墓葬文化。在新加坡，武吉布朗坟场是最常被讨论的华人墓群，槟城则保留众多华人墓园，除了各方言群地缘组织开辟的“公塚”，例如，福建联合公塚、广东暨汀州会馆公塚等，还有一类是由血缘地缘双重组织所开辟的“家塚”，因亲密的世系传承和累积的世代财富，这些机构有意愿也有能力为族人提供丧葬福利。

在槟城探访的第一处墓园是谢石塘家塚，起因是拜访林萃龙医生的幼子拿督斯里林苍吉时，他想要了解外祖父谢琦意的生平，家中留存的记录极少，但他知道坟墓所在地点。在缺乏文献的情况下，墓碑记录可以提供墓主家庭的基本信息，在黄木锦建筑师的带领下，前往谢石塘家塚寻访谢琦意墓。令人意外的是，在圣方济各书院接受英文教育的谢琦意，留下珍贵的华文墓志铭，记录家族三代人的事迹与墓葬地点，引发我对槟城谢氏源流的关注。