感觉上每个人或多或少在日常思考过程中，都会出现幻听的情况，生活上遇到的问题，反思推敲的时候，心中总会响起不同视角的声音，正反论据进退拉锯，属理性分析，非一面倒阴暗的干扰，是一块铜板两面看的幻听居多。

患上思觉失调的朋友，幻听情况严重且倾斜灰暗，内容只有愈来愈负面，需要用药物调整控制，免得长期活在灰暗思考中；可是一旦开始用药，是长期的治疗，若然中途停服，日后重启疗程，副作用会跳级，十分不理想，精神科医生如此告诉我多年挚友。这位相识超过一个甲子的老朋友，几年前患上近年都市常见的思觉失调症，身心受尽折腾，十分困扰。其中之一的主要病征是幻听，常常有声音在耳边在脑中在心底盘旋不散，全属负面阴暗性质，导致情绪低落不安，没精打采。友人从事黑白模糊不清的创意行业，圈子复杂是非斗争不断，久而久之，现实环境发生的事件，长期与创作阴暗内容的工序重叠混淆不清，虚构和真相纠缠不断，引致负面情绪频频狙击大脑，幻听情况令人担心。

原来幻听的升级版更是不可思议，友人幻听内容竟然可以追溯以前所做的事情，不断勾起当年的处理失当，以碎片式涌现秋后算账，所有往事竟然没有一件可以自豪和引以为荣，只有失败和悔疚。现在进行式的幻听同样扰攘，日常生活刚做了一个决定，社交活动中说了一些话，转眼间幻听会不嫌其烦地告诉你在这些事上的处理失当，彻底摧毁自信心，生命看不到点滴彩虹，让你懊悔沮丧不已。