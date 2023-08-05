我对张爱玲的关注始于胡兰成。他的《今生今世》详尽地描绘了他与张爱玲男女相悦的情节，以及两位文人打情骂俏的精彩对话。张爱玲对胡兰成的示爱是通过送他一张自己的照片表达的，照片背面写着：“见了他，她变得很卑微，卑微到尘埃里，但她内心是欢喜的，从尘埃里开出花来。”

1943年，当时23岁的张爱玲与比她年长15岁的胡兰成在上海常德公寓相遇。之后两人在没有举行仪式的情况下写下了婚书：“胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现世安稳。”上海常德公寓建于1936年，1994年被上海市政府评为“优秀历史建筑”。1939年，张爱玲和她的母亲、姑姑第一次住在这里，后来她去香港读书，1942年回到上海后与姑姑第二次住在这里，一直到1947年。在这公寓里，张爱玲生活了六年多的时间，完成她一生中最重要的几部小说和散文集。

胡兰成本性花心，日本投降后他被通缉，但仍然找到了新的情人。1947年，张爱玲和胡兰成终于离婚，她默默地搬离了这个令人伤感的公寓。常德公寓位于上海静安寺附近，步行几分钟即可到达。现在楼下开了一家名为千彩书坊的张爱玲主题咖啡书店，店内以张爱玲的油画为主要装饰，典雅别致。当我在下午四时左右抵达时，想要进店喝杯咖啡，但发现店里座无虚席，全都是时髦的年轻男女。