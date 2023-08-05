李天葆：莫道巫山梦，不说琼花泪

琼芳登是我心爱的闺秀明星，希治阁作品里活在夹缝中不协调的一抹倩影，总是不知所措，不适应任何的规矩，跌跌撞撞……

人懒，不求上进。浑沌的生活不过是随意遥控按键，并不随着电视频道的节目时间，屏幕播放什么，有兴趣的，瞥多一两眼——旧西片也有的，某夜半看到了李察波顿，和两大女星对戏，时空立即交错，回到十多岁的惨绿少年时代，捧着电影书埋头看：背着田纳西威廉的剧作题目，这原名大蜥蜴之夜的，书里头不就是翻译为：巫山风雨夜吗？宛如听了李香兰名曲的开头，冬夜里吹来一阵春风。半百之人也要追忆似水年华了。昏黄书纸里的戏名、剧名，隔了数十年月，悠悠的活过来，似乎自己会寻觅曾经眷顾过的人。金玉盟的女主角如今化身心灵导师，化解前度传教士的心结——当年好歹也看过田纳西的回忆录自传，他翻来覆去所写的，就是家庭暗影和他个人的情欲煎熬，世俗面具和火炽的依恋剎那温存，永远在交战折磨。台词如诗如梦，却直戳灵魂深处。据说影片结局和舞台剧原版本大不相同……作者悲剧性人格，自是走向无望的暗夜。只是人越活越灵动，跨不过去，如今会自我启动正能量的机制，美其名自救一番。现代人大概少不了讪笑，山不转路转，心也要拐弯的。黑白摄影底下，60年代初了，美艳的阿娃嘉娜演的客栈老板娘，也风霜满面；至于东方最美丽动物，那个张仲文，美人威风逐渐也褪去。当时进入影城，好几部安排在李丽华的旁侧，是《一毛钱》还是《巫山第二春》之类——据说在《小白菜》里，她本来就演杨乃武的姐姐——如果演了，滚钉板的一幕，便是重头戏。即使拍了，如今的尺度也不见得能播，太血腥了。