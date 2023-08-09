每当要出国会亲友都会为带什么具有本地特色的手信而懊恼。最近几次我都在临行前到本地超市买咖椰、肉骨茶料包、娘惹咖喱酱和虾膏参峇辣椒酱当礼送人。新加坡人最爱吃了，把装满南洋辛香辣的料包瓶罐带到遥远的北方，让对方通过舌尖上的刺激，一下子魂飞到赤道岛国。这样的手信应该比那些鱼尾狮或胡姬花纪念品巧克力来得更有代表性吧，至少我是这么认为的。

住在美国的台湾友人对我的南洋风味手信还算满意。谈及对新加坡人的印象，她说新加坡人的外在打扮言行或许看起来很现代西化，但实际上内心思想往往仍旧保守。她举例说，过去结交过一些三四十岁的新加坡人，偶尔聊起同性恋的课题，他们会毫无保留地发表厌恶同性恋的言语。我对她的观察一点也不意外，自己在与老同学的手机聊天群组里也有过类似体验。我们在包容少数及边缘社群方面需要也可以做的其实还很多。

最近又引起关注的罗厘载送客工问题是另一个例子。罗厘是用来送货而不是载人的交通工具。新加坡不允许国人坐在罗厘后车厢，却让建筑商每天来来回回用罗厘载送客工。这样明显的双重标准每天都在我们的公路上上演。面对坊间呼吁改善客工载送交通待遇的声音，商会组织称，禁止罗厘载送客工会对业界造成挑战，甚至可能导致工程延误及交通堵塞。说到来是钱在作祟。商会组织的反应如此让人心寒。新加坡人的精明务实让这个赤道小国在一代人的时间里从落后国家晋身为先进国家，但在这个过程中我们有时偏离了以人为本的道路，让商业资方的利益蒙住了眼。