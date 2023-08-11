“幸福就是观念一转变的开始…”

星云大师说：分享信息：联合国大会在2012年6月28日通过决议，宣布每年3月20日为国际幸福日，确认幸福和福祉是全世界人类生活中的普世目标和愿望，又确认需要采取更包容、公平和平衡的经济增长方式，以促进可持续发展，消除贫穷，增进全体人民的幸福和福祉。

决议由南亚国家不丹发起，自上世纪70年代开始，不丹便首次提出并开始着手落实 “国民幸福总值”的概念，其重要性更甚于“国内生产总值”。自2013年以来，联合国一直在庆祝国际幸福日，并以这种方式让世界各地的民众，认识到幸福在生活中的重要性。

当然，一个人幸福与否，是不是要在幸福日庆祝，都不是重点。在我们的人生，一般的幸福，应该就是感到满足和平安。

·信仰



你若问幸福是什么，幸福是一切知足，一切简单；幸福是和平安宁，凡事看得开；幸福是身体健康，身苦病痛不来相缠。到底幸福是什么？讲破不值钱，幸福就是观念一转变的开始。

幸福，是人们终其一生的追求。我们所有人，从小到大勤奋求学、成家立业、力争上游，莫不是为着幸福在勤劳努力不懈怠。其实，少人知道的是，幸福的境界有多种层次。在人际网络里构筑幸福的基地，是幸福的第一个层次。向内找寻自己的本来面目，开发自我的慈悲心、欢喜心，在生活的行住坐卧、起心动念里欢喜修行，懂得转念，是幸福的更高层次。而这是许多人应该追求的，懂得在生活中转念，遇到困难和逆境，都能以欢喜心面对。佛教则认为，如果我们能以今生的光华去结福缘、积福德，连结到来世而得福报，这才是幸福的最高境界。

·精神



身而为人，我们要如何有幸福感？三点参考：

一、生活上的幸福：生活中的家居日用，衣食都能温饱，资用都不觉得匮乏缺少，家中人等，都很本分，不求大富大贵，只求天伦之乐，家人平安，这就是幸福的事了。

二、身体上的幸福：人的身体，五官端正，五体俱全，少病少恼，这就是幸福。不过，有的人四肢发达头脑简单，也会遭人嘲笑；如果身康体健，聪敏有智，这就是真的幸福了。梦窗国师（日本著名禅宗高僧）说，无病第一贵，一个人即使拥有再多的钱财，再怎么成功的事业，如果身上经常不是这里有病，就是那里感觉不快，在身体变幻中，怎能体会得出人生的幸福呢？

三、财物上的幸福：财物欠缺，当然不幸福；钱财太多，挂念被人敲诈，被人绑架，天天为了钱财忧烦，也是不幸。所以，钱财不宜太多，也不能没有，最好日用宽裕，不觉匮乏，但也不积聚，够用就好，这应该就是幸福了。

四、精神上的幸福：人的财产再多，物质再丰富，但是精神空虚，那样也不觉幸福。精神上有知识，有慈悲，有人缘，有欢喜，有人关怀，脸上不时露出微笑，口中偶而哼哼歌曲，这应该就是人生幸福事。你拥有世间再多的东西，如果忧愁烦恼不除，都不是最幸福；人生最幸福的事，就是感觉日日月月都在过年。