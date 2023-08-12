“沟通要能双赢…”

星云大师说：分享故事：在韩国飞往美国的10几个小时航班上，一位母亲上机不久，就向靠近座位的近20名乘客递了一个装有糖果和耳塞的袋子，包里还有一张纸条，上面写着：“嗨，我叫景武。我现在4个月大了，是一个小男婴。今天我要和妈妈和祖母一起去美国探望亲人。我很紧张，还有点害怕，还是第一次搭飞机。我应该会在行程中有些哭闹，而我的妈妈和祖母一定会尽全力帮助我保持冷静。但如果我的声音真的太大，请您原谅并使用耳塞。祝您旅途愉快。谢谢。”

收到袋子的乘客无不感到温馨，也感受到景武妈妈释出的善意，在整个行程中，小男婴偶有哭闹，结果还引来乘客们走过去逗他玩呢！

·无执



我们在处事时，无论与谁互动，都要以尊重的态度，将对方视为菩萨。我们要用尊敬、善意的语言，譬如：请问、请教您、好的、对的等。面对不同意见时，我们也不可以用命令或反抗的方式，而要用商量的方式来沟通处理。

处事不就是追求一种和平吗？而所谓的和平，应该是我先去跟別人和平，不是要求別人來跟我和平。凡事要求別人先做，比较不容易，先从自己做起，主动释出善意，有善因才有善果。

人和人之间只要不执着于这个“我”，就能达到和平。当我们的心能够清净、真诚、坦白，能扩大心的世界，能在心里拥有他人、拥有社会、拥有善法，那无论是看人、看事、看地，心裡自然能欢喜和悦。

·消融



所以我们在与人互动时，就要有菩萨精神，对任何人都不要失望、对立，而是要消融自己，包容和体谅人。拥有“消融自己”的观念很有用，因为只要能消融自己，就能包容所有的人，心中就不那么容易起怨气。所谓的怨家路窄，其实不是路窄，而是我们自己的心量小，如果我们能包容，怨家本身就不存在了。

从在生活中修行的角度来看，任何人都还是有转变、改善的机会。如果我们一开始就认定对方不好，留下刻板印象，那么，对方不仅毫无翻身的机会，我们和他人的关系也不可能改善。

现代房屋的围墙愈筑愈高，人与人之间的心墙，也跟着愈筑愈高，要做出改变，首先当然是从自己开始，我们先释出善意！