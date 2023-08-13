点智慧：感谢别人的善意

“要有成全善意的美德…”

星云大师说：分享故事：日本歌舞伎大师守田勘弥，扮演古代一位徒步旅行的平常百姓，他为了力求演出的真实，故意将鞋带松散开。正要上场时，旁边有人提醒他说：“您的鞋带松了。”他报以一笑：“谢谢你啊！”随即蹲下，系紧了鞋带。

快到舞台入口处，他又蹲下，把刚系好的鞋带又弄松。原来，他是想通过鞋带的松散，来表达旅人行程的颠簸和疲惫。一位记者恰好捕捉到了这幅画面，不解地问道：“你何必多此一举呢？为什么不直接告诉别人这是演戏的需要？”勘弥笑着说：“我们能以感谢的心，去接受别人的善意提醒，是一件快乐的事。”

芬芳

守田勘弥用实际的行动向人们诠释了善的真谛，虽然只是一个很小的举动，却是透着善意的。他的内心是这么想的：如果简单或者粗暴地拒绝，或是为善意提醒者泼上冷漠的凉水，善意提醒者的内心或许会产生创伤，甚至还可能就此斩断善良的念头，关上行善之门……如果是这样，这将会是一件可悲的事情。

欣然接受他人善意之举，实际上是一种美德——是成全善意的美德。物欲横流的社会，人心浮躁，追求一己享受蔚然成风，少有人停下脚步，弯下腰，为身边熟悉或陌生的人们献上哪怕是细节上的善意举动。

其实我们可以没有物质上的殷实富足，但我们只要拥有善意的念头，只要每个人能把心中的善念释放一点，积少成多，让善的花朵绽放在每个人的心田，那么，芬芳别人的同时，我们也将芬芳如春！

警惕

分享一首偈：“善意譬如电，来明去复冥；邪念如覆云，恶起不见道”；这首出自《三慧经》的诗偈以简明的譬喻，说明善、恶念对人的影响，让我们能知所警惕。

我们如果能在日常生活中，时时生起善念，就像灯有了电，就能光明照耀，处处温暖明亮。如果失去善念，就像停电一般，光明没有了，又陷入了黑暗。我们待人处事时，行十善三好，也就是常做好事、说好话、存好心，以善念来代替邪念，让心灯燃亮，就能看清楚人生的道路，就能分辨什么事情该做，什么事情不该做，哪些是好事，哪些是坏事。

一个人能常保善意，心自然清楚明白，就会正派行事，不会迷失。