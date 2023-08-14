“汲取知识是智慧的开始…”

星云大师说：分享故事：王德的父亲好学，父亲希望孩子都受良好教育。为了防止孩子骄傲自满，父亲要求他们每天都须学一样新知识。星期六在准备吃晚餐时，父亲把目光落在王德身上：“你先来告诉大家，今天学到了什么新知识？”

王德说：“今天下午我看了地理课本，我从书中知道了尼泊尔的人口有多少。”哥哥和姐姐都笑了，这算什么新知识呀？但是父亲没有笑。只见父亲点头说：“很好。尼泊尔的人口有多少？”说完，他扭头看着一旁的太太，也就是王德的母亲。母亲就开玩笑地说：“哦，尼泊尔？我不但不知道这个国家有多少人口，就连它在世界上的哪个角落也不知道！”

父亲笑了起来。显然地，这个回答正是他所期望的。于是，他对王德说道：“去把你看的地理课本拿来，顺便拿一张地图，我来告诉你妈妈尼泊尔在哪里。”

一会儿，地图拿来了，王德家的餐桌上便出现了这一幕：两个大人和4个小孩、头碰头地趴在地图上寻找尼泊尔。王德当时只是9岁的孩子，长大以后，他回想这一幕时，总会记起父亲是如何用活泼的方式来教导他和哥哥姐姐们新知识的，在这样轻松的氛围中，他们一家人共同学习、进步。

会道

世间的知识很多，各种领域、各个科别，都有各种的学问。知识的累积，不仅是靠年龄的增长，同时也包括了阅读与思想的开阔。书本上的知识有时还要加以思考，经过思惟以后才知道如何运用。透过思想酝酿，可以消化知识，融汇成为实用的智慧。

然而，世间的知识学问再多，如果我们没有经过心领神会，则永远只是白纸黑字，顶多只是一种学识。因此无论求知识，听人讲话，有时候说我懂了！可我们真的懂了吗？叫我们复述一次，我们又说不会，可见懂是没有用的，要会。

佛教讲“会道”，就是我能体会得道，道印在我的心上。因为会道，所以我能了然会意，成为智慧，这就是觉悟的知识。

转迷

我们的生性有个自我教育的性格。所谓自我教育，就是自觉，觉察到自己需要学习做人，需要学习做事，才能成为有用的人。然而，世间上的是非、好坏、善恶、对错，我们要懂得分辨、判断，要知道权衡轻重，知所缓急，不能似是而非，一天到晚什么都是差不多，这是不行的。世间万象还是千差万别的，一就是一，二就是二，山就是山，水就是水，不能溷淆不清。

知识是一种世智辩聪，是向外求得的；而般若智慧则是向内发掘，是人人本具的佛性。在为学处事上，知识学问并不能解决问题，惟有心量开阔才能开发般若智慧，才能判断正邪、转迷为悟。