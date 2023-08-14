林其米：坦白说，亲爱的

收拾旧物翻出这张剪报，这才想起，欸我不是一直想写这个家伙的吗？但每一次都把这张剪报放回纸盒里就忘得一干二净。但还清楚记得我第一次读到文章前面那句引言——“我环游世界从不带行李”——便在心里撇了一下嘴角。他在文章最后一段强调：“你也可以只带一本护照一支牙刷就去机场……”让我笑出声来。既然提倡轻装上路，还带牙刷干嘛？而且还要强调他把牙刷塞在裤袋。他不是说连衣服都可以到了异地再买的吗？那么牙刷也可以呀，但这样太不环保了。说穿了就是装模作样吧。自从这个世界踏入网路时代，想要成为网红，其中一样必备条件就是，你要敢敢装模作样，越装模作样就越受欢迎。

他的名字叫做Jonathan Yevin，他说他是个极简主义者，他爱轻装旅行，只带一张信用卡一点现金一本护照一支牙刷……这都不是问题，他爱怎样旅行是他自己的事，有何不可？只是一旦他接受了访问，而且在访问中建议別人也可以这么做，那就不免有点作秀的况味，或多或少而已。

不过这个网路时代本来就是一个作秀时代。如果我把他跟Arm Pichit相提并论，这位极简主义旅人只算小巫而已，后者才是真的装模作样。但说这名泰国网红装模作样也不太对，毕竟在料理上，他的而且确有那么一点本事，只是我受不了他总是爱在大自然妈妈的怀抱中秀一两手他的烹饪手艺，和他那些高级厨房用具，令人怀疑他是不是把家里的厨房整个都搬来了野外，但最恶顶的是，他还带了一只公鸡一只母鸡放养在他身边！？？？

我知道他想说他有多么喜欢安静，喜欢自然，喜欢在自然环境里安安静静享受一杯咖啡，但自然到这个地步，反而令我觉得不太自然。可怜的大自然妈妈沦为陪衬只是布景，真正的主角是他自己和他想推销的产品吧？这跟那些烂臭泰剧在剧情中硬销赞助商的产品又有什么差別？差別只在于他硬销手段比较高明，比较高级，比较高雅，可是雅这回事，你知道的，雅过头了，就会比俗更俗。

坦白说，亲爱的，跟我一根鸡毛的关系都没有。我不爱看，可有大把人爱看他装模作样。再说，他也只是在靠自己所喜欢做的事为生，这一点跟我在这块小小园地混口饭吃，其实没有什么不同。不同只在于人家的爱鸡粉丝已经突破150万而且一直有赞助商找他，而我，可能只有几个读者在忍受我像个心理不平衡的老头子在这里嫌葡萄酸。