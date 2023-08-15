“做事的态度，会影响到我们未来成长的格局…”

星云大师说：分享故事：1805年，在伦敦书商雷伯的铺子里，一个小学徒正在忙碌着，他要按时把客人租阅的报纸送到他们的住处。小学徒没上过什么学，但业余时间读了很多自然科学的书。一天，雷伯送给小学徒四张皇家学院的听课券。他高兴极了，因为当时正好有著名化学家戴维（Humphry Davy）的讲座。小学徒认真地去听了讲座，并做了详细的笔记。戴维的讲座加起来有4个多小时，小学徒的笔记整理了380多页，连讲座上略过的内容也做了补充。之后，他又给笔记配了插图，编制成《讲演录》，寄给了戴维。

几天后，戴维回信，并邀请小学徒到家里做客。两人一见面，戴维说：“我想推荐你到皇家学院工作，愿意吗？”小学徒不敢相信：“我从没在正规学校里读过书……”戴维拿起那本《讲演录》说：“从这些记录的整理，就能看出你做事有条不紊且严谨细致，进行科学研究就需要这种认真的态度！”

后来，在戴维的指导下，小学徒取得了杰出成就，成为英国著名科学家。他就是迈克尔·法拉第（Michael Faraday）。法拉第只受过很少的正式教育，但他仍是历史上最有影响力的科学家之一。

困境

一个人最基本的做事态度，会影响到他未来成长的格局，我们读再多的书，如果不善于处人事，也会觉得与别人格格不入，学问都派不上用场。学做事，等同于学做人，从一个人做事的态度，就可以了解他的个性及人格。而且学做事，我们也应当要常反省，今天的我是否比昨日的我更进步。

而随着物质的进步和丰富，我们总会面临挑战。有些人遇到困境就出卖人格和理想；也有些人积欠巨债，自杀了事，大好年华毁于一旦。其实困境不可怕，只要把紧心关，如禅门所说：“提起正念，照顾所缘”，不失去立场正念、人格道德，必定有拨云见日的时候。

依法

如何会做事？三点参考：

一、禄不可以无功而取：一个人能为团体、社会肯定，非一夕可得，背后历经的辛酸难为外人所知，所以功劳、勋章的获得要实至名归。荣誉要以自己的成绩去拥有，不能无功而取，如果没有功劳、没有功德，即使得到奖章那也不是我的。甚至光荣有时候是大众一起努力得来的，也要能作成就归于大众想，不可以骄矜自恃。

二、刑不可以因势而免：一个人不可以因为自己拥有权势就公私不分，刑罚、处分是罪有应得，犯了错就应接受处罚。作奸犯科，国家有处以刑罚的职责；违反团体规约也理当做适当的处分。一些人以为有了一定的社会地位，或权高势大，犯了过失就可以免刑，那会导致众人不服、舆论谴责。国家的法律是用来保护百姓的生活，团体的制度是用来保障人民的福祉，所以执法要公平。

三、利不可以因宽而有：做事要能公正，利益要能均等。我们处理事情立场要能中立；公司里，主管是领导中心，对于属下的福利照顾应当公平一致。大众的事，要能一视同仁，依法办理，凭着良心做事，才能让人心悦诚服。