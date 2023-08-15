岛国58岁了！在收看国庆庆典检阅礼时，唱着熟悉的歌，一起宣读信约时，不知怎地，脑子竟然闪过约翰多恩（John Donne）的名句：“别问丧钟为谁鸣，它就为你而鸣。”“丧钟为谁鸣”也是海明威小说的名称，乍看之下让人颇不舒服。其实多恩的这句话出自他的演讲，道出了无人是孤岛的文章，阐述了人与人相互依靠，彼此影响的涟漪关系。

同样地，什么时候我们忘了岛国1964年的种族冲突，忘了国家一路走来不易，忘了磕磕碰碰后的成长， 我们的存在就失去了群体性， 我们也从而失去社会这面镜子，无从透过它让自己更平衡周严。丧钟为谁鸣? 从另一个角度来说，正是当年《好公民》课的老师对上小学的我训导：“切记，风雨同舟”的意思。

生活的经历是人一生无法分割的一部分，更甭说遗忘。若会遗忘，那便是被其他忧虑和关注的事，暂时挤出我们的意识。但关乎社稷苍生的事情时，每个时代的国民就需经常重温和被提醒，因为时间的洪流在带走先驱们的同时，也稀释了属于先辈开国和建国的困境。我们会彻底忘记来时路吗? 不会，毕竟还有历史档案嘛，但要铭记和感恩，又是另一回事了。

铭记历史听起来有时无比沉重。其实, 当庆典的镜头停留在年迈的长者的笑容上，就是一个温暖的提醒——那笑容提醒了我，在我脚踏这片土地之前，他／她们已经种下许多树木了。如今我乘的凉，是先驱坚韧的成果。

应该是疫情那年的国庆吧，我的记忆不太完整了。但我永远忘不了当时的庆典的短片中，一位建国一代的阿嫲对全国上下说：“我们经历过无数的艰辛，没啥事可以难倒我们。我们会撑得起，冲得过去的！”那与世无争的简朴和真实的脸庞，平和却坚韧的语气，给予人莫名的踏实感。就在阿嫲说最后的那句“我们有饭吃饭，有粥吃粥，一定挨得过的！”，我的眼眶忍不住，决堤了。

有饭吃饭，有粥吃粥，我记住了。展望2023年后，相继到来的每一代，都有自己所面对的独特挑战。高科技全面改变了社会的，放式人工智能（open AI）给下几代所带来的冲击是深不可测。

庆典接近尾声时，窗外的夜空突然呼啸起来，朵朵烟花腾空绽放。抬头看绚亮璀璨，想起今年庆典中那位可爱的7岁的小弟弟以潮州话说 “我是潮州人”来表达他对戏剧的热爱，我知道今后齐心向前，也必定是抬着头的。