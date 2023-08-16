“社会的风气，总得有人来加以改善…”

星云大师说：分享故事：信徒请教智者：“我的生活里，为什么都是问题和矛盾？”智者笑着说：那是因为你想要伪装，问题就会跟着来啊！”信徒没有料到智者会这么回应，就说：“我有伪装吗？我真的不知道。”

智者说：“你再想想，你有没有试图想把那个很平凡的自己，伪装得更优秀、更睿智、更坚强、更富有呢？其实，我们有些欲望与追求并不可怕，它们不是生活的敌人。只是，给你的生活不断带来困扰的是虚伪，是你那颗不愿面对真实自己的虚荣之心。”

信徒认真想了一下说：“是啊，生活中有些伪装，让自己都忘记了初心是什么。那有没有什么法门可应对呢？”智者说：“这个法门也没什么大不了，它就叫做‘真实’。你只要能够保持对情绪、欲望、思想的真实，时时客观地看待自己，不再试图去取悦任何人。当一个人能够对自己极度坦城时，他便显得坦荡荡，问题和矛盾就比较不会找上门。”

信徒说：“嗯，这门修行功课很有意义：真实地面对自己，学会不装。感恩您的指点。”

初心

有人格的人，即使吃亏，也要以真情实意待人；没有道德的人，千方百计总要从别人身上骗得自己所要的利益。虽然世间本来就是真情假意一半一半，但社会风气总得有正人君子的“德风”来加以改善。

生活的残酷也在于此，当一个人一直戴着面具伪装自己，最初可能会不适应自己伪装的一面，可时间长了就连自己都不知道所做的是在伪装，还是真实发生的。带着面具，伪装着人生，言不由衷地做事，久而久之我们都会觉得自己很陌生。

其实，带着面具的人生，不就是遗忘了初心的人生吗？如果我们真的忘了初心，就要懂得赶快将其找回。

留意

然而，社会上，我们也要学会分辨别人的伪装，进而更好的保护自己。有哪些伪装值得留意？三点分享：

一、表情：我们从戏剧中看到各种角色，不管忠奸好坏，都靠表情表达，但那些表情都不是自己的本来面目。人生如戏，因此人生的伪装，时而表现欢乐人生，时而表现穷途末路。有时候对你好话恭维，其实是虚情假意；有的人满脸微笑，其实内藏奸邪。人能识透对方的伪装，确实需要经验老到；有时即使识破，也不能揭穿，只能心里有数罢了。

二、忠奸：善恶好坏，有时候都是可以表演的。有的人，故意装好人不安好心；有的好人故意装成坏人，给我们教训和压力，其实是一种教育。像曹操是忠是奸，历史上各有说法；像王莽，所谓“谦恭未篡时，向使当初身便死，一生真伪复谁知”，像秦桧、魏忠贤这许多大奸臣，他们在皇帝面前莫不装出忠诚不二的样子，如此才能达到他奸邪的目的。

三、道德：有的人“外宽内忌”，明明心怀奸邪，但他表面上装成是善良的有德之士；有的人表面上乐善好施，暗地里从事贩毒走私的勾当，危害国家民族。有人说，学问不能伪装，学问四两是四两，半斤是半斤；道德四两可以充半斤。因此，心术不正，心怀鬼胎，外表却伪装成正人君子，这才是真正可怕的人。