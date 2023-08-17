人类从各种感觉中产生了记忆到思维这一过程，可以简称为“智慧”，智慧的表现就产生了人类的行为和语言，而对行为和语言的表达过程可以简称为“能力”，两者合称“智能”，换句话说将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程基本上可以称为智能过程，是智慧和能力的表现。过去多年来，由于科技的发展与进步，用人类的智能已经创造出人工智能，也就是用计算机配上机器来模仿和执行人脑的某些智力功能。

回顾过去，七八十年代的大型计算机科技，粗暴地解决了办公室环境的自动化问题，用今天的科技流行语言，那个年代的“杀手应用”首推国际商务机器公司的主机系统，那时候的客户服务员根本不用推销，是用户，尤其是金融机构，求厂商要主机系统，否则无法竞争，客户服务员只要准备好合同，当然价格也是由厂商说了算让用户签订，轻轻松松地就拿到销售佣金，对了，记得当时曾问过我的客户服务员有没有人工智能的应用程序，答案是没听过。

到了八九十年代，科技又进步了，计算机的占地面积已从大变小到微，竟然能够摆放在桌面上，也取了一个不错的名字，个人电脑。在短短的十年内，配合互联网的发展，整个科技行业天翻地覆，之前的键盘变成了鼠标，以鼠标为主，键盘为辅。当时我接触到一个人工智能项目，不算很成功，主要是面对一些科技瓶颈以及没有大数据。