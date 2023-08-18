“不贪着表相，不逐于声色…”

星云大师说：分享故事：从前有个戏班子，因国内闹饥荒，他们只好带着道具到国外另谋生计。然而，途中须经过一座山，传说山中住有吃人的罗刹鬼（梵名Rākşasa，是印度神话中的恶魔，最早见于《梨俱吠陀》，在佛教中指食人肉的恶鬼），因此这戏班子拼命的赶路，想在天黑前赶到村落去投宿。

夜幕已低垂，他们还是无法赶到村落，大伙只得在山中过夜。山上气温很低，寒风刺骨，他们生起火堆取暖，并挨近火堆睡觉。戏班子里，有一个人生病，禁不住入夜后的寒冷，便从道具箱中随手拿了一件戏服穿上，坐在火堆边取暖，而这件戏服恰巧是扮罗刹鬼穿的。夜半，有人从梦中醒来，睡眼惺忪间看到火堆旁边坐着一个罗刹鬼，吓得大呼大叫，拔腿就跑。这人的仓皇，惊动了大家，整个戏班子都盲目地跟着逃跑。

穿着罗刹鬼戏服的人看见大家奔逃，以为发生了什么事情，也拼命的跟在后头跑。跑在前面的人，看到后面的罗刹鬼追上来了，更加恐怖，于是死命狂奔，也不管荆棘和石头，不管小河和沟壑，不顾一切的向前飞奔。最后，个个精疲力尽，遍体鳞伤。直到天亮，才发现后面追的人原来不是罗刹鬼，而是自己的同伴。

贪着

《金刚经补注》中，川禅师（南宋人，俗姓狄，人称狄三，昆山（今山东诸城县）人。未出家前，在县里当捕快）有句偈颂：“泥塑木雕兼彩画，堆青抹绿更装金；若言此是如来相，笑杀南无观世音”，禅师以此偈呼应佛陀所说的：“若以色见我，以音声求我；是人行邪道，不能见如来”。

一般人总由色相上寻求境界，贪着六根尘缘，却不明如来法身非色非声。倘若不离眼耳鼻舌的假相，从心地用功夫，终究只是妄上求妄，蝇子投窗罢了。

觉悟

修道应重心地功夫，运用于日常生活更应如是。我们的生命如果只有财富，一旦失去或少有，生活就会痛苦不堪，因为欲望永难满足。如果我们是以情爱为生活的重心，一旦情爱逝去我们也会苦恼，有时还会生起嗔恨心。

所以，我们就应用平常心来生活，犹如唐朝青原行思禅师所说：“没有参禅时，看山是山，看水是水；参禅以后，看山不是山，看水不是水；悟道之后，看山仍是山，看水仍是水。”什么道理呢？因为在没悟道时，所看到的山、水是假相，是从分别心上建立起的虚妄认识；等到参禅以后，看山不是山，看水不是水，因为这时是透过智能所看到的山水，它已不是本来的样子；到了悟道以后，看山又是山，看水又是水，这是因为已能用平常心视之。虽是虚妄假相，只要我们以平常心来生活，日子就会过得很自在。

能够有这样的觉悟，我们在生活中，不是只见到外表的艳丽光彩，而会觉得看不见的内涵、品德更加吸引人；不是只听得他人侃侃而谈、滔滔雄辩，而是明白知晓自我思考、判断是非好坏才是真理。我们如果能够在生活中除掉人事方面的“鬼影幢幢”，那肯定会活得更加自在。