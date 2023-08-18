枕头就像河流上的枯木，让无边的思绪随着冷空气流淌，流水声缓缓在耳边淌过，睡意如毛毯扫过双眼，一遍一遍。絮絮的肌肉寸寸松开，再大的执念也无力抓起，意识就跌入了无尽的宇宙里我们无忧无虑地和宙斯和过往，以及无厘头的未知对话。

睡眠占了我们人生三分之一的时间，一天里除了把最明媚的光阴献给了工作，也“为了明天更好的工作”珍惜了睡眠。剩下的，只能报复性地把其余的垃圾时间实现活着的美妙。

情绪激昂的八月过了一半，街上飘逸的红旗搭配国外友人轰隆的声音伴着频频的战斗机，却有几分农历新年的感觉。好多人都趁机拿假出国充电，懒洋洋的心却被工作鞭策着，工作忙着也何尝不是件好事。

在一个炎热的周末带着外国友人在大太阳下跑景点，除了出力行地主之谊以外，还得替他们编排行程里的大小事，简直就是个被谷歌附身的提款机兼管家。在这网络时代能把自己旅游的快乐被人包办，这心可够大的。

陪跑兼带队两天后，魂都快被晒干了。接下来头重脚轻腰酸背痛地过了一星期，也换来了不得不睡午觉的时候。才发现，在精力有限时特别能够分得清什么东西才需要投放精力，因为睡觉才是唯一的大事。

当然睡眠的好处不必在这里多说，除了对身体好，双眼一闭屏蔽了无所不在的消费信号，对“荷包肝硬化”特别有效。

而有多少人为了好好睡一觉花了钱和精力，寻找属于自己的那颗可遇不可求的枕头。失眠也成了潮流的标志，也有可笑的打工仔以为了工作而牺牲睡眠引以为豪。在如今的社会睡觉是件奢侈的事情，能在十点关灯睡觉的你便是传奇。

偶然间听人说：“新加坡只适合工作，到了国外才叫放松。”也对，在一个力求效率，连休息也强调“高效休息”的国度，只要踏出国门连呼吸都轻松。

放松只需一张温柔的床，但难得的是愿意放下一切烦心破事的大脑和身体。上班族拿假出国很普遍，拿病假睡觉也不稀奇，比起旅行的时间宝贵。不如今天提早放下一切当个爱自己的废材好好睡一睡。