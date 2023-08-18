1994年，端蒙中学关闭了！陪着她走完那最后一里路的，就是当时的江士豹副校长。江校长是书法家，退休后依然致力于书法的传承，在端蒙校友会开班授课，亲自督导学员们练功扎根。

2023年6月18日，88岁的江校长和家人吃过父亲节午餐后，依约到校友会书法班授课。他握着毛笔，清晰的讲述着正确的持笔与手腕用力的方式，然后气定神闲的，一笔一划的，给大家示范他那深厚的书法功力。突然，他倒下了！然后他被送往医院，然后他为他圆满的生命，画上了句号。一个人，可以在他的暮年里，活得如此从容而有意义，可以专心一意的做着自己一生醉心的事，直至他咽下最后一口气之际，依然紧握一生挚爱。这，是圆满人生最好的诠释。

过去，我一直在寻找幸福的定义，常为生命的无常而钻牛角尖。我总是贪婪的奢望自己的生命可以长长久久，日子可以过得轻松自在。面对一次次的生离死别，我常惶恐担心，怕自己会在毫无头绪中离去。我们都知道生命有限，但总活得似乎有用不完的明天。我们都不想浪费生命和时间，却往往把最不重要的事情活动填满每一天。社媒上，常有人说珍惜当下之类的话；事实上，不浪费时间已经很难得了，怎可能珍惜？年少时，为了成绩，时间都花在跟现在生活没什么关联的课业上。工作后，为了事业，时间都花在办公室的明争暗斗中。结婚成家后，为了家庭，天天拼搏得筋疲力尽，剩余的有限时间，就堂而皇之的花在电视机和手机上。我常想，如果我就此倒下，心中到底会有多少遗憾？