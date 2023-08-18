建筑提供的始终只是空间，空间需要管理利用，理想与现实之间的差距永远在于人，没有对的人，再伟大的作品也会落入尘埃，等待未知的更新。

穿行于槟城的大街小巷，只要一抬头，无论在哪个角落，都能看到光大大厦（KOMTAR）。68层将近250米的超高层建筑，12等边型的结构感立面，矗立于乔治市中心，无人能忽略这座挺拔的方向标，只要锁定光大，就不会在槟城迷路，光大是当之无愧的地标。



光大是个充满趣味又充满争议的项目。其马来语的官方名称（Kompleks Tun Abdul Razak）缩写成KOMTAR，发音近似华语的“光大”，而“光大”这个词又呼应了兴建这个项目的愿景——打造新的城市中心以复兴槟城经济。然而，从1962年提出复兴计划到1985年封顶再到槟城申遗成功15周年的2023年，有关光大的是是非非议论纷纷不断。赞赏的人认为这是1970年代槟城经济复兴的象征，曾经的马来西亚第一高楼是槟州的骄傲；批判的人认为这是个徒有其表的白象工程，惨淡萧条的内部空间，混乱无力的经营管理；怀旧的人总会说起那些因为兴建光大而消失的历史建筑和社区……

在大学里教授都市更新课程，对于更新项目充满敬意，每一个项目都有着复杂的社会历史文化背景，往往历经多年才得以完成，其中的艰辛只有当事者才能体会。