点智慧：不要放弃希望

“真金须是红炉炼…”

星云大师说：分享故事：三只青蛙掉进了鲜奶桶中。第一只青蛙说：“这是命。”于是它盘起后腿，一动不动地等待着死亡的降临。第二只青蛙说：“这桶看来太深了，凭我的跳跃能力，是不可能跳出去的，今天死定了。”于是，它沉入桶底淹死了。

第三只青蛙打量周围后心想：“真是不幸！但我的后腿还有劲，我要找到垫脚的东西，跳出这可怕的桶！”于是，第三只青蛙一边划一边跳，慢慢地，奶在它的搅拌下变成了奶油块，在奶油块的支撑下，这只青蛙奋力一跃，终于跳出奶桶。是什么救了这只青蛙？那是充满希望的力量和信念。

坚持

希望是生命的动力，有希望的人生才能活出意义。希望不能等别人给我，希望要自己主动去创造。当然，有时候希望来自别人的鼓励，但更多时候要靠自己立定目标，以毅力和决心去完成。人生就像一场马拉松，我们都会以不同的时间，不同的方式走到终点，但无论怎样的方式，重点也在于，我们只有坚持走到终点，才值得喝彩。

人生不如意事十之八九，人生一定会有顺逆境，我们的心情难免有高低起伏；一旦发现自己的情绪陷入了低潮，就要懂得找善知识，明白到时运有高低、只要付出必有收获，如往积极面去想，都有助于纾解压力与转换心情。

活力

虽然已到谷底，但不代表我们没有路走，如果不走，就真的永远待在谷底了。能够有希望的信念，就可以常常在逆势、打击、挫折出现时，先是面对它，然后就要去打败它。逆势可以用努力化解，可以暂时回避，只要耐心等待雾散去，就可以辨别出方向，找出路来走了。

不放弃自己，继续往前走，就能走出活路出来。我们要有信心，就是在穷途末路、命运像是已到尽头了，我们都要觉得那正好是往上的时机。

人如果活在希望中，就能够产生活力；如果活在绝望中，就很容易失去求生的意志。因此不管有没有崇高的理想，希望是人人都必须有的。