每天清晨，我总喜欢冲一杯现磨咖啡，一边享用咖啡，一边静静地凝望窗外的景色。窗口就像一个隐秘的观察台，让我能够从中窥探到生活的方方面面。走过窗口的人有的在讨论当天的计划，有的在聊着家常琐事，生活就是这样充满探索与渴望。

我曾在日本千叶市度过一段时间，多次去朋友的家做客，房子坐落于一片绿油油的稻田之中，从木窗往外望去，稻浪在微风中荡漾，幽静的环境让人感受到了真正的日本传统农舍生活。朋友用胶片唱机播放着轻松的古典音乐，让整个环境变得轻松愉悦。朋友问我在新加坡都听些什么歌曲，我拿出带来的卡带，让朋友播放黄露仪的《秋风》。轻快的歌声在空气中飞扬，就如同歌曲秋风一缕轻柔地从窗口飘了出去，再绕从另一扇窗口钻了进来。我被这美妙的旋律深深地打动了，想到孔夫子说的“三日不知肉味”的喜悦。自此之后，每当我听到这首歌曲时，那美妙窗口的景色就再次浮现在我的脑海之中，让我感到无限的怀念和美好。

在峇厘岛的一次旅行中，我在乌布（Ubud）山区的农村遇到一个小男孩，他依靠在木屋的窗口，手中抱着一只小猫，眼神中充满了孤单和失落。他的妈妈刚刚离家出走，他在想念着她。那扇窗口就像是他的心灵出口，通过它来表达他内心的情感，期待的双眼不时瞭望远方，在寻找着安慰和支持。

在我还是学生的时期，我家搬到乌桥头的林有福时代的四层楼组屋，我的睡房的窗口就刚好对着30多米外大马路的巴士车站。每天清晨，我总是被巴士车到站时刹车的尖刺声吵醒。尽管如此，窗口独特的视角总是让我能够看到车站的众生相，生动地在我眼前上演。

美国摄影界的著名人物，约翰·萨考夫斯基（John Szarkowski），曾经是纽约现代艺术博物馆摄影部主任，他将摄影分成“镜与窗”两种概念。对摄影者来说，拍摄一张自我情感表达的照片就像是用镜子反射自己的内心，而拍摄客观存在的事物则是透过窗口展现真实世界的一面。我在穿街走巷拍摄街头时，始终采用“窗口”视角，专注于生活中的细节与趣事。有时，为了要表现都市里公共场所的空虚与疏离感，我也会使用“镜子”来表现。

窗口是一个寄托情感的载体，连接着我们和外部世界的联系。望着窗外，就像一首流行歌这样唱道的感觉，我们能感受到外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。