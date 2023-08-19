执教七年的体验如过山车般惊险，过程可记录成书。任教大学的文化，同学课程出席率不在总成绩内计算，缺课多寡，只要考试成绩过关，无损毕业。每一项课程结束后，校方鼓励同学评估老师表现，整体评分的高低，都是讲师升职续约关键性的指标。问卷涵盖内容广且深入，其中一项被点评是有关我和同学眼神接触交流欠奉。负责执教硕士班上近80名学生，一般来讲，难以全面眼神交流，本科班20多人，情况不同，因为大部分同学在上课期间一心二用，既低头把玩手机还可以同步听课，加上性格使然，我双眼视线焦点总是落在课堂后端，虽然对同学容貌识别不深，但其中两位学生缘于她们另类行为思维，让我留下深刻印象，并且一直紧锁在心间，难以释怀。

香港街暴期间，学生涉事的情况令人担忧，不少个晚上老师手机会接获校方通知，系内同学被捕，相关老师会赶往警察局，联同父母律师等为同学解困。一名女同学导演才华渐受国际电影节关注，前途无量，街头被捕，背包里搜获长刀，警方盘问下，供认时近中秋，携刀是用作切月饼之用。取巧创意的故事当然不为法律接受，这类事件发生在女同学身上，特别受到关注和让大家担心。

那一年和电影本科生分享各种说故事的套路，习惯了不少学生在课堂上通过手机，在聊天，在检视老师的教学内容，是否直接从网上下载材料，取巧一字不漏授课，也有在记录或拍下老师的教材，与缺课同学分享，她是其中一名在课堂长期低头族但专心听课的同学。课程期终考题是纪事剧情片的故事概念，评分标准必须根椐新闻事件、叙事迂回、剧情合情合理、结局出人意表。