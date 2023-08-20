点智慧：鬼不怕，怕人

“要驱逐心中之鬼…”

星云大师说：很多年前，我回到扬州过年，带着徒弟们打扫完毕，突然一阵风吹过来，徒众们一直说好冷。我本来觉得不冷，后来又一阵风吹来，还真冷。我忽然想起了四句话：“冷不怕，怕风；穷不怕，怕债；病不怕，怕痛；鬼不怕，怕人。”

为什么？有时候出门，寒风冷不胜防吹来，所谓刺骨寒风，真是寒入心扉，令人浑身发抖，所以“冷不怕，怕风”。还有过去中国人的传统习惯，每到大年三十，所谓“打着灯笼讨债”，今年欠下的债，债主一定会在过年前追讨，当讨债的人就坐在客厅不走时，那种滋味比贫穷还不好受，所以说“穷不怕，怕债”。至于“病不怕，怕痛”，不论是急病，还是慢性疾病，病痛一来，有时真是叫天天不应，叫地地不灵，让人难以忍受，因此一般人不怕病，只怕痛。

而所谓“鬼不怕，怕人”，世上最可怕的是什么？有人说是鬼，也有人说人比鬼可怕。因为鬼可以避而远之，而人有时在暗中算计别人，陷人于不义，可说防不胜防。

其道

像《地藏经》中就提到有诸多鬼王听闻佛陀说法。然而如同老虎、狮子生活于山林之中，鱼、虾生存于海里，鬼也有鬼的世界，和人彼此是河水不犯井水的；六道各有道，所以，人不会轻易就遇见鬼，或鬼随便就来侵犯人，所谓“阴阳相隔，各有其道”。

人世间有人、有畜生，为什么没有鬼呢？鬼，到底可不可怕？甚至有人说，鬼很可爱。如《聊斋志异》里的狐狸、孤魂野鬼，都可以成为美貌佳人，万种风情的来和人相伴。

真正的鬼不但待在地狱，也待在人间，甚至待在我们的内心。我们的心中除了有疑心鬼之外，还有嗔恨鬼、嫉妒鬼、多恼鬼等，可以说，身体躯壳里住了许多的鬼怪。无明的魔鬼让我们的身心日夜不得安宁，甚至危及家人、朋友、社会，乃至国家及全人类。

降伏

所以，我们不要成为人中之鬼，更要驱逐心中之鬼。一个人心中有鬼，行为不会坦荡，做事不会光明磊落，人格不会高尚，人际关系也不会和谐。因此，人不必怕鬼，自己也不要做鬼；每个人都要有捉鬼的本领。所谓降伏其心，就是降伏魔鬼，否则心中的鬼怪不除，何能堂堂正正做人？

在农历七月，平时人家都说“普度”，需要拜好兄弟才会平安，其实我们只要有正信正念，应该日日都是平安日，日日都可以很吉祥。只要我们心正，而且正法入心，没有特别的哪一个月是鬼月。鬼都是心中鬼，佛也是心中佛，假如我们心中无愧，天天的日子都是那样的光明、那样的亮丽，光明正大，当然不必惧怕是不是鬼月。