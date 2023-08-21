“人生本来就是互为因、互为缘…”

星云大师说：分享故事：佛陀和弟子在外托钵。途中遇到老人，老者看到佛陀开口就说：“儿啊！这么久的时间，你去哪里了？走，回家去！你的母亲好想念你。”佛陀似乎也默认，带着弟子随同老者回家。

老人一进门就连声喊：“老太太，找到儿子了。”老太太看到佛陀时也说：“儿啊！好长时间没看到你，你知道我多想念你吗？”

佛陀的态度，就像是真的回到自己的家见到亲人般，接受这家人的供养，然后才回到僧团住的地方。弟子很疑惑，佛陀看到弟子议论纷纷，就对大家说：“让我告诉你们这段过去的因缘。老夫妻将我当成他们的儿子，这是确实的。因为在很久以前的1500世期间，前面的500世，他们是我的父母；再500世，他们是我的叔叔和婶婶；后面500世，他们是我的祖父母。由于这样的因缘，他们叫我儿子并不过分。人生本来就是互为因、互为缘，过去生中他们养育我，有恩于我啊！”

感恩

不论是善缘还是恶缘，在今生和过去生中都是互相牵连的。为什么这么说？佛教里常讲到因果，因要成为果，这当中有个很重要的条件，就是缘。缘是一种力量，能够增上，能够生长。把一粒种子播撒到泥土，须要有阳光、空气、水份等助缘，才能开花结果。缘是从因到果的重要条件，所以人与人相处，不要有争执，争执只是延续过去烦恼或成就将来的恶果。

缘，有近缘，有远缘；缘，有的看得见，有的看不见；了解因缘果报的道理，人与人之间就应多结好缘；懂得珍惜过去的因和现在的缘，在未来生中，才会有欢喜的好缘再相聚。结好缘，不只是对关系远的人，对身边的人更要重视。要感恩、包容，说不定对方就是过去对我们有恩的人。过去对我有恩，今生应好好回报；所以，一定要在日常生活中对人、对事时时怀有感恩之心。

结缘

我们要如何结缘？四点参考：

一、感谢过去的因缘：父母生养我们，我们孝顺父母，就是回馈他们所给予的过去因缘。再者师长教育我们、亲朋好友鼓励我们、国家保护我们，社会的士农工商成就我们，我们必须感谢过去的种种因缘，才能有所回馈。今日社会乱象纷陈，就是起于大家不知感谢因缘，认为一切都是理所当然的，甚至不但不知感恩，而且抱怨、不满，所以抗争不断。

二、珍惜现在的因缘：我们现世能够得生为人，因缘很殊胜，我们应该珍惜，为生命积极奋斗，乐观进取。只要我们珍惜因缘，凡事就会恒长，因为珍惜是生命的延续，珍惜是生命的永恒。

三、把握当下的因缘：人生机遇可遇不可求，所以我们要好好把握当下的善因善缘。人不要怕困难和逆境，没有困难就无法开发智慧，没有逆境就不能坚定意志。一个善于把握当下顺逆因缘的人，成就一定比别人大。

四、要培植未来的因缘：世界上最美好的事情就是结缘。所谓未成佛道，先结人缘，有的人碰到困难，就会有贵人及时相助，这是因为曾经结缘，因此今日结缘，就是来日患难与共的准备。日常生活中，对人说几句好话，给人一点方便，对别人尊重，大家心存欢喜就能种下日后美好的因缘。