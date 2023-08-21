《鸳鸯茶》（Tea for Two）是Vincent Youmans与Irving Caesar在1924年创作的百老汇爵士乐曲，想来已有百年。而我知道这首歌，是读了阿道夫·比奥伊·卡萨雷斯（Adolfo Bioy Casares）把一厢情愿写到尽头的《莫雷尔的发明》（La invención de Morel）。

《莫》是上学时西班牙语老师推荐的第一本西语小说，在老师看来这是可媲美《百年孤独》的西语文学高峰之一。这本1940年出版的阿根廷魔幻现实小说，如今读来依然十分前卫。在拥有两个月亮、两个太阳、一位神秘女子的荒芜小岛上，人们周而复始、循环反复地生活着。漂泊而来的逃亡者无法融入他们的生活，却爱上了那个“每天坐在岩石上观看日落”的女子，“她头戴彩色纱巾，并拢的双手搁在同一膝盖上，皮肤被涂上了晚霞的金色。”但女子眼里永远看不到逃亡者，为完成自己的一厢情愿，逃亡者用科学家莫雷尔留下的发明，牺牲性命的同时得到了永生。

短小精悍的小说承载了超越其篇幅的重量，抛出关于生死与永恒的课题，也思考单方面跨越时空的情感连接，是否能被称为“爱”。书中不断提到《鸳鸯茶》，因为歌词写的就是男子幻想与女子的生活：“亲爱的，这里是情人的绿洲，不知生活疲倦的追逐，远离城市的喧嚣，鲜花轻抚溪流，可以让我们舒适地躲在里面，并肩地爱着。”