她依旧是我偏爱的跨性别歌手。单飞之前，他的名字叫做Antony；单飞之后，她的名字叫做ANOHNI。她以ANOHNI之名发行《绝望的歌》（Hopelessness）这张专辑六年之后，再度跟从前的乐队合作，重新跟从前的自己合体，今年7月7日，她以ANOHNI and the Johnsons之名发行《我的背是一座让你跨越的桥》（My Back Was a Bridge for You to Cross）。新专辑里有一首歌“Sliver of Ice”，听觉上并没有令我惊艳，但视觉上，非常喜欢这首歌的MV。影片中她从头到尾只是直面镜头，让投影机把从前的脸重叠在现在的脸，有时吻合，有时错开，她只需要稍稍移动头部，便幻化出诡异又美丽的，时间的脸，彷佛ANOHNI试着找回Antony，现在的她试着找回从前的他。

这张专辑面世19天后，7月26日那天，Sinéad O’Connor猝逝。尽管许多年前，全世界都知道Sinéad O’Connor曾经萌生寻死念头，但当她真的死掉了，大家仍然为之震惊、哀痛、惋惜，但太迟了，来不及了。我也包括在内。30年来，的而且确，我忽略了她和她的音乐。我有我自己的地狱必须经历。我有我自己的魔鬼需要怀抱。直到她猝逝后，我才上互联网补遗她生前的吉光片羽。

听她最后一张专辑，看到“Take Me to Church”这首歌的MV，眼睛亮了一下，开头40秒钟居然跟“Sliver of Ice”如出一辙。同样是把她24岁的脸（“Nothing Compares 2 U”MV里那张震惊全球歌迷的脸）重叠在她48岁的脸，同样有时吻合有时错开，同样只是晃动头部便幻化出诡异又美丽的，时间的脸……到底谁“抄袭”谁？前者是10年前的作品，那么，理应是后者抄袭前者吧，但抄得多好啊。