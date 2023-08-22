我做了个吃豆人游戏盒，让它为养老院义卖嘉年华出一分力。

当天，养老院的二楼有孩子们为年长者表演的小舞台，还有一些手艺工作坊，而底层则是置放了20余种游戏活动。这些都经由幼儿园提供，有钓鱼游戏、保龄球道、勇气箱……形形色色，但似乎每件玩教具都美中不足。无论是在调色方面，还是剪裁部分，又或是装置的搭配……怎看都不完美。

其实这些作品皆是回收材料拼接成，除了老师，还有幼儿园里三至六岁的孩子们参与其中。

“真美！”家长表扬自家孩子的作品。

是啊！不完美是真美。

放眼望去整个会场里，我的游戏盒显得格外小，即便装上灯饰也毫不起眼。周围闹哄哄与我的冷清清成了对比。

后来，有家长带孩子来玩了，听见家长对孩子说：“这里不用排队就玩这个吧！”

曾听人说：戏如人生，台下有多唏嘘，台上便有多安静。

此刻的我，很安静。

这孩子一玩便一发不可收拾了！孩子从半推半就，到最后流连忘返。围观者逐渐多，人潮终于改变方向。

我发现，孩子们对我所在的位置更感兴趣。于是，同意交换，让孩子控球，家长接球。

有的孩子会大声提醒站在前方的家长：“是黄色的！等下是红色啊！”深怕爸爸妈妈接不到球。当然，也有些娃是来“坑爹”的，迅速地将所有球扔下，巴不得爹娘出丑。

不管结局如何，孩子们的哄堂大笑是最好的馈赠。

大人游戏时的举止，就耐人寻味了。

当他们接最后一个球后，会先检查杯子里的球是不是相应的颜色？有没有错过任何一个？简直比我监督的还严谨。

再后来，年长者也加入游戏，有的推着轮椅，有的拄着拐杖。他们不在乎杯子里是不是全都接住了球，也不在意是不是相应的颜色，但凡弹力球进入杯子“咕噜”的一声，便喜出望外。

我看见十指颤抖的奶奶摸着杯中球，笑道：“可以哦！”

戏如人生，人生何尝不是戏呢？

从不求不驯不羁的少年心性，到后来成为不输不败不负的大人。经历了种种，走过了重重，剩下不争不抢不辩。

我说的戏，是游戏的戏。

不管你在哪个人生阶段，从放开那个球开始，便是你的游戏了。