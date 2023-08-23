点智慧：影响我们的一句话

“铭刻于心，永不忘失…”

星云大师说：分享文章：小女孩在杂货店长大，她的阿公常挂在嘴边的一句话是：“施人慎勿念，受施慎勿忘”，女孩知道这是阿公教育做人的道理。阿公说，为人处事要懂得感恩图报，要广结善缘，一生才不会虚度。阿公说的话落实在生活中，在他经营的杂货店里，就可看到他帮助别人，从不奢求什么回报。

阿公认为举手之劳都是一些小东西，别人手头不方便又真需要，谈不上什么恩惠。但他若受人帮助，就谨记在心，只要有机会一定会还人情，尽能力去帮助别人。

阿公说做人要守本份，不要投机取巧，就像做生意若为赚大钱丧失良心牟取暴利，伤害别人会有恶报，应该用善心赚钱才能利己利人。

阿公说的话令小辈受益匪浅，小辈们在成长过程中，不管是读书、上班、做生意，都会适时警惕，不该只求收获，对于帮助过的人懂得感谢并要记得回报。

阿公就像活字典，寓教于乐，很多话都是金玉良言，让他们看见阿公真善美的风范，一辈子无法忘怀。

落实

座右铭不见得是铸刻在木头、石头上，或是写在卡片上；岳母刺字，勉励岳飞要“精忠报国”，不就是刻在背上的座右铭吗？座右铭更重要的，是要刻在心中，铭刻于心，永不忘失。自古以来，忠臣孝子、贤君明相、士林学子、工商企业等，各种职业，各种人等，都有各自的座右铭。

“童叟无欺”是商人的座右铭；“有教无类”是教师的座右铭；许多学校的校训“礼义廉耻”，则是学子共同的座右铭。座右铭有阶段性的，也有终生的；座右铭不只要铭记在心，尤其要落实于行。

佛陀发愿“不成正觉，誓不起此座”；印光大师的“老实念”，乃至一个德士司机，驾驶40年从未有违规的记录，因为他谨守“不急不急，安全第一”的原则，成为自己一生奉行不渝的座右铭。

警世

其实，很多格言都可以做为自己的座右铭，但看我们当时的心境，是否需要它，是否觉得它能砥砺人心。日本企业家松下幸之助以“挨骂就是进步的原动力”来激励自己，因此他能从困境中脱颖而出；日本江户时代末期活跃的政治家，明治维新的领导人西乡隆盛，他的座右铭为：“人贵厚重，不贵迟重，尚真率，不尚轻率。”由此可见他的老成持重。

座右铭其实就是人生自我的定位，是自我设定的目标。后汉崔瑗的座右铭：“无道人之短，无说己之长。施人慎勿念，受施慎勿忘。俗誉不足慕，唯仁为纪纲。隐身而后动，谤议庸何伤。无使名过实，守愚圣所臧……”，乃至佛门的禅堂里，维那师以“大众慧命，在汝一身；汝若不顾，罪归己身”，时时自我警惕。

也有人以“什么都可以不信，不能不信因果”、“宁可天下人负我，我不负天下人”，这些明因识果的警世之语，对于我人的道德修养、人生目标的确立，都有正面的激励之功，实应书之于案，以此做为吾人自律的座右铭。

我们的座右铭、影响我们的一句话又是什么？这值得我们深思。