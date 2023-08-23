阿果：最后之后的开始

写了13年的专栏，就将以此篇文字作为结束，不是一种毁灭，却必然是一种转换。

曾经有人问我，如果有一天没人喜欢你的插画，也没人阅读你的文字了，你会怎么办。我是这样说的，我之所以画是因为我喜欢画，而不是因为有人喜欢我的画。每完成一幅作品，我都会感到很开心，然后惊呼：真是好看！我不是哗众取宠的精美商品任他人待价而沽，我是寻常巷弄里茅庐旁一小口古井的甘泉，有心人自有慧眼，会寻得来掬一瓢饮，或烹一盏茶。写稿也好，作画也好，都是我悠闲的忙碌，能够这样也就够了。

这是2014年写在《悠闲的忙碌》里的一段文字。花了些许时间回顾这些年来写过的专栏，每个阶段心情难免微妙变化，幸好都有文字笔录下来，而今重温，仿佛找回曾经的心境。

历年来的文字，大体离不开对创作的反思，对生活的领悟，对时间的感触。截取几段如下：

以破坏性的创造来认识人生，或许就能让我们看到生命不一样的诠释吧？小孩子捉起笔，总爱任意地在墙壁地板宣泄创意，那不是故意捣蛋，而是自我意识的创造能力萌发时，展现的无比亢奋。有些人看成是破坏性的涂鸦，有些人却当成是转化为艺术的潜能。把洁净的白纸涂花了，才可能涂抹成绘画；把完好的花布剪碎了，才可能缝补成衣裳；其实仔细想想，我们每天不都是在破坏中进行创造的转换？璀璨的烟花不也是在爆破的那一刹那绽放开来的。把破坏转换成艺术的可能，可以让我们在看待毁灭时少了许多的恐惧与压力。我们一生中面对大大小小的毁灭无时无刻不在所难免，所有的存在终将面对毁灭，包括你，包括我。

毁灭只是一种转换，有一天我毁灭了，或许会转换成大气层里的一朵云，等着酝酿某人心动时的泪珠；或是土壤里的养分，等着成就某一朵花的绽放。（《毁灭只是一种转换》，2013年）

时间是什么？你我从来都说不清。但正因时间的流逝，才成就了我们的故事，或许乏味，或许跌宕，都必然有个期限，如赏樱如赏枫。期限一到，只能结束，我们得做得，已做得，没做的，成的，败的，就算后悔莫及，就算恋恋不舍，时间才不管你，不会为你而破例。难怪日本人见樱花飘坠如雪会想起死亡；难怪古代诗人见落叶而悲秋。好多年前听过老狼的《恋恋风尘》，歌曲结尾啦啦啦哼唱的部分格外熟悉，原来就是改编自“The Last Waltz”。那是多少年前的事了，已说不清。歌词最后几句这样唱着：相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，在我一生中常常追忆。（《最后的圆舞曲》，2014年）

我们就是经年累月地开始变老的。时间一方面让我们积累了皱纹，另一方面则让我们磨损了天真；一方面让我们积累了沉着的定力，另一方面却让我们磨损了发梦的勇气；我们积累了无数次的跌跌撞撞起起落落，但愿我们也能够积累足够继续跌倒又爬起的智慧与毅力。（《半百的梦境》，2015年）

写了13年的专栏，就将以此篇文字作为结束，不是一种毁灭，却必然是一种转换。老狼没能唱给你的歌曲，多年后成了另一首歌《想把我唱给你听》。明快的旋律中，流淌着纯净的呢喃：我把我唱给你听，用我炙热的感情感动你好吗？岁月是值得怀念的留恋的，害羞的红色脸庞。

13年的岁月，积累了满足积累了疲累，当然也积累成300来篇的文字，不敢说全是炙热的感情，却真心希望多少都曾感动了你。今后有缘，必将继续以文字与朋友们相会。我们重逢有期。