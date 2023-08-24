“只有行动才能让我们突破现状…”

星云大师说：分享故事：汤姆·霍普金斯（Tom Hopkins）被美国报刊称为“国际销售界的传奇冠军”。他3年内赚到3000多万美元，成为健力士世界记录房屋经纪单年内销售最多房屋的保持者，平均每天卖一幢房子。天性乐观的霍普金斯，用自己的方式消除因为被拒绝而产生的压力和焦虑。爱迪生发明灯泡时，也许在别人看来，经历了一万次失败，可霍普金斯却理解为“只是找到9999种不成功的方法而已”。

他常说：“我从来不把失败看成失败，而只是我方向上需要调整的一些反馈，是开发我幽默感的一个良机，是练习技巧和提高能力的一种机遇，是一场必须要赢的游戏。”而他的成功秘诀，就是“马上行动”，不找太多理由。

他一遍又一遍地重复“马上行动”这句话，直到它成为习惯和行为本能。当他早上一睁开眼就要说：“马上行动！”，免得“再多睡一会儿”占据脑海。当他出门推销时，他还是想到“马上行动”，免得“客户会拒绝”占据他的斗志和信心。

他说：“当你有了明确的目标，知道自己想要什么的时候，马上行动是解决很多问题的好办法，因为只有行动才能让你突破现状，有一个成功的机会。”

训练

现代年轻人的毛病就是理由太多，常常讲我认为、我想、我要、我觉得。当今的社会，年轻人做事要想成功，不要讲太多的道理，不要过于依赖父母或想要靠太多外在的关系，这些对我们的成功都不会有正面的帮助。就像军中的教育，对你讲理，这是训练，是要求；对你不讲理，是给你人生的磨炼。多一分要求，就多一分慈悲；为自己讲太多理，不但很难给人接受，间接的还会造成人缘不好。所以，做人不要习惯于为自己找理由，而是要去训练自己解决问题的能力，这才是修行之道，也是成功的妙诀。

信念

美国作家杰克·史瓦兹（Jack Schwarz）曾这样写道：“大部分人最需要转变的习性是：质疑式的思考及不必要的担忧。前者会让能量阻塞，后者则非但不能解决问题，且在很多情况下，反而会如墨菲定律般，愈不想要发生的事，最后却因对它所投注的负面心念太过强大，导致不好的结局。”

我们可以做的是，以行动力来取代担忧，尤其当我们能用全副的心思相信事情将会成功，会朝着好的方向前进，那这份信念肯定将会带来比担忧更神奇的力量，最后即便事情无法完全如所愿，至少在过程中自己拥有一颗为目标而奋斗的清明心，不至于在担忧的问题未发生前便自乱阵脚。

我发心、我实践、我行动、我勤劳、我友爱、我助人，助人者人恒助之，爱人者人恒爱之，还怕人家不帮我们的忙吗？所以，该行动时我们就该马上行动，不要让理由太多阻碍我们。