对伍连德（Wu Lien-the，1879-1960）这个历史人物，我们究竟知道多少？在中国，伍连德是成功扑灭东北鼠疫的“抗疫斗士”；在新马，他也是获女皇奖学金到英国读书的“海峡三杰”之一。新加坡国立大学中文系黄贤强教授新作《伍连德新论——南洋知识分子与近现代中国医卫》（简称《伍连德新论》）告诉我们，人们今天对伍连德其人的认识，实际上停在了他32岁那一年——这两个关键词的所指，仅仅是伍氏事业起始时的两个“开篇之作”，他接下来的精彩人生才刚要开始。

《伍连德新论》是近来读到的又一本学术好书。好的学术研究专著，至少要有以下几个特点：有开创新路的新颖立论，慧眼独到的多元视角，也有平易好读的呈叙方式，再加上绝不取巧的学术操守作为基底支撑，惟此方能带给人们以知识获取过程中的震动与惊喜。

那么这本书题目中的“新论”，新在哪里？在我看来，这是一部人物研究，并非一般意义上的人物传记。该书的“新”，首先是跳出了上述两个关键词的惯常模式，从不同角度切入来构建人物形象，作者一手书写协助构建中国现代医疗体系的行医者伍连德，强调他在中国三十载的医学作为；另一手则呈现在多个领域里活动的社会人伍连德，专注于贯穿其一生的社会关照和人文情怀。