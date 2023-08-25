“生气时最能看出一个人的自制力…”

星云大师说：分享故事：国学大师季羡林和臧克家（中国现代诗人）在饭馆吃饭，一名孩子因为玩耍摔倒在地上，季羡林赶快伸手把他扶起来，结果却被孩子的母亲误会，以为季羡林在欺负孩子，那名妈妈还破口大骂：“一个大人为什么要欺负小孩？要是我儿子受伤，我跟你没完！”季羡林静静地看着那名妈妈不说话，周围的顾客看不下去，纷纷指责妇女蛮不讲理，其中一人就为季羡林辩白：“是孩子自己不小心摔倒，这位先生好心扶起他，你为什么不问青红皂白就骂人啊？”

事后，臧克家问季羡林：“你明明被人误解，她骂你，你为何不还嘴？”季羡林笑笑说：“大家都看着呢，我又何须多做解释呢？”

控制

情绪是人成功、成就的重要影响因素。正面情绪有满足、宁静和欢喜。负面情绪有愤怒、嫉妒和焦虑。正面情绪像阳光，负面情绪如泥沼。

人品好的人，一定是能控制自己情绪的人。《吕氏春秋》载，要考察一个人能否担当大任，有几种方法，其中一个就是“怒之以验其节”，故意激怒他，观察他表现出来的行为：是破口大骂，还是沉着隐忍不发；是斤斤计较，还是很快忘怀得失；是归因他人，还是主动自我反省。

而能做到“无故加之而不怒，猝然临之而不惊，善于将怒气转化为手段，化解困局”的人，我们能不赞叹他的人品吗？

改变

儒家讲“不动心”，道家讲“不二意”，佛教更讲“不分别”，都是要我们在人情相处上，不要太过分别，不要太容易动心。发现自己在失望、生气、悲伤、嫉妒、怨恨时，要立刻设法化解这些情绪；发现自己在计较、比较、贡高我慢时，要立刻平衡自己的心态。情绪是个看不见、也摸不着的东西，我们如果控制的好，这就是我们人品的展现。

人的一生大半都受情感左右，无论人际往来、是非得失，甚至生死存亡里，都有喜怒哀乐，我们要以什么样的情绪面对，就在我们的选择。如果每天斤斤计较、遇到不合心之事就沉不住气，甚至挑衅威胁，这个品字又要如何去面对？尤其是家中还有老幼，也会为他们带来负面影响。

不如改变心态，把乐观、欢喜带给别人，自他皆受益，那不就是快乐的生活吗？