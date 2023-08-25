与其说好赌是人的天性，不如说是暴露人类的劣根性——贪婪。

好赌之人，无所不赌，无处不赌，无时不赌，大小赌注不拘，“怡情”只是借口，实则在“博命”。

赌，害己害人，众人皆知，可是经不起金钱诱惑，前扑后继，坠入赌博深渊的大有其人。烂赌起来，赌得天昏地暗，日夜无光，甚至六亲不认，麻木不仁。也因为如此，古往今来，因赌家破人亡，倾家荡产的悲剧，层出不穷。

单单七八十年代，赌马之风盛行，在我采访过的悲剧当中，最少有三起引起社会的关注与热议。因为，烂赌者不但“自找死路”，还拉上妻儿“陪葬”，死了还得背上“谋杀”的罪名！

其一发生在1970年代，大巴窑五巷一家四口，小商人与继室自设灵堂，将9岁儿子与3岁女儿勒死后，双双上吊自尽。小商人首段婚姻因赌破裂，妻离子散。次段婚姻又为了赌而遭自己一手毁灭。他因马债高筑被卜基追逼，最后埋没了人性，酿成悲剧。

另一起四尸五命案发生在1980年代初，实里达山半独立洋房内，夫妇与两个儿子吸入过量煤气毙命。死者是欧亚族“名人”亨利史加里与怀孕的妻子芝连，儿子分别是12岁与5岁。

史加里原本是律师楼文员，一度是棒球国手。他多次成为“新闻人物”，曾经假冒时任总理李光耀及时任律政部长巴克的签名，欺骗银行数十万元，被捕后坐牢六年。出狱后无所事事，流连马场与股票市场。其妻芝莲是中学校长，出身名门望族，父亲是新加坡自治邦第一任议长。史加里所欠的债务数以百万计，验尸官裁定他夫妇俩谋杀二子后双双自杀。

还有一起发生在1983年，32岁妇女将一对年幼子女连同自己，反锁在大巴窑组屋睡房内，放火同归于尽，原因是丈夫赌马兼养情妇，她担心屋子被丈夫卖了还债，母子无处栖身，又担心子女受到虐待，因此出此下策。

网络时代的今天，赌风似乎变本加厉。2012年，一名保安人员为了数万元赌债，挥刀猛捅妻子再企图自杀，结果他要死死不了，虽然被判监七年，却害妻子身心饱受创伤。

或许是我的偏见，只要有赌存在的一天，这类悲剧还是会不断发生。可以这么说，有人类的地方，赌如影随形，赌足以吞噬人性！