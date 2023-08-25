同窗切磋，共砚练笔，加上一丁点离家生活的元素，每周五六日一处学习，一块用餐，一道信步南大湖畔，毕竟是此生难得的经历。

毕业了半个世纪，我大学的同班同学很少餐聚。全班六十余人，女生四十几，男生十余，都已年逾古稀。数十年来，偶有同学邀约到家雅聚，唱唱卡拉OK，来者多是同一拨人。毕业后同学大部分仍定居岛上，各有各的日常，或扑腾于柴米油盐，或全神投入事业，或自得于小日子，或大隐隐于市……茫茫人海里，就是少有“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的惊艳。



本月初，有同学来了劲，办了一个小团圆，全班来人22，低空飞过三分一。两桌人在不宽敞的厢房里，不受干扰，倒也自在。餐馆相会，一句“好久不见”，便推高了来人生活中原本波澜不兴的情绪指数。原因之一，是横眉冷眼的光阴悄悄修改了你我昔日的容颜，稀释了青丝的密度，添加了几道沟壑，一时两两相视，却还原不了对方的身份。笑对来者何人，最后还是靠口音寻回了记忆。

都说久未谋面。多久了？恍如隔世？在七百多平方公里的海岛上，这么多五十年不遇，数着想着，不禁疑惑这段日子是怎么过去的？一万八千多个晨昏昼夜，日落星沉，居然短得昙花一现。尽管聊起的往事不多——还记得你带球上篮的样子吗——蜻蜓点水一句，就让心湖漾起涟漪。同学说她得闲便手执狼毫，临池学书。那是修心，拾得伴随天上云卷云舒的畅意，一如水鸭眠岸，看着都有闲意。