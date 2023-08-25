白薇秀：拍到你才要上厕所?!

社交媒体上常会推一些我感兴趣的内容，刚刚刷到一个沟通教练针对上司恶劣态度给学员提出的解决方案。其中一个建议是如果当下气氛太火爆，另外找适当时机再向老板反馈，了解老板是不是对自己有什么不满，并表达自己的感受。他认为这样的做法能消除误会，化解不良情绪。听起来合理，做起来不容易。

多年前我跟剧组到马来西亚拍戏，碰到类似的情况。第一天开拍大场面，要呈现一条热闹的街景，这场戏将会有一连串的事件发生。拍这样的大场面，比拍两个人在咖啡厅坐下来对话复杂得多。牵涉的演员、人力和资源很多，一分钟的镜头要花上好几小时准备。当天，街景看起来不够年代感，演摊主的临演要个别沟通，避免显得生疏，制作团队马不停蹄。演员、临演分批化妆，大家等候的时间比拍摄的时间长。

受委屈干扰表演情绪这一天，化好妆发的我等了整个早上都还没机会出镜，趁空档上厕所，回来后竟被导演指责：“整个早上怎么不上厕所，要拍到你的时候才去。” 我明白导演忙碌整个早上有些情绪，有压力要在日落前把这场戏拍完，为了分秒必争，她自己连上厕所的时间都没有，但是被导演这么一喊，难免委屈，心想“人有三急，我白等了一个早上，怎么知道偏在这个时候轮到我？”我还是忍着情绪把戏拍完。